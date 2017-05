Haščák sa po príchode do dejiska MS v hokeji 2017 hneď vrátil domov, otočila ho manželka

KOLÍN NAD RÝNOM 3. mája (WebNoviny.sk) - Útočník Marcel Haščák po stredajšom prílete hokejovej reprezentácie SR do nemeckého Kolína nad Rýnom obratom zamieril nazad domov, aby bol s manželkou pri pôrode.



K tímu sa znova pripojí pravdepodobne už vo štvrtok alebo v piatok. Tridsaťročný popradský rodák Haščák, v tejto sezóne člen českej majstrovskej Komety Brno, má pred sebou štvrtý štart na MS..



"Priamo na letisku sa Haščák otočil na päte, sadol do najbližšieho lietadla, lebo mu rodí žena. Ani do hotela už s nami nešiel. Teraz by už mal byť doma, ale zatiaľ nemáme informáciu, či majú prírastok v rodine alebo ešte nie. Najneskôr v piatok sa vráti do dejiska šampionátu. Tréneri s ním určite rátajú,“ uviedol hovorca výpravy SR v Kolíne nad Rýnom Ľuboš Schwarzbacher pre agentúru SITA.





Slovenskí hokejisti odohrajú prvý súboj na MS 2017 proti Talianom v sobotu 6. mája od 16.15 h.