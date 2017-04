Harabin sa postaví pred disciplinárku za výroky na adresu Švecovej

BRATISLAVA 15. apríla (WebNoviny.sk) – Za vyjadrenia na adresu predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej bude stáť pred disciplinárnym senátom v utorok 18. apríla Štefan Harabin. Na jej adresu sa okrem iného v septembri 2015 vyjadril, že „svojím spôsobom je to chudera“ a „môže sa stať, že skončí na psychiatrii“.



Návrh na potrestanie Harabina podala šéfka Súdnej rady Jana Bajánková a navrhla mu znížiť plat o 30 percent na obdobie troch mesiacov..



V máji 2016 jej návrh disciplinárny senát zamietol, lebo na disciplinárne stíhanie nevidel dôvod. Bajánková sa odvolala a dovolací senát vrátil vec späť na rozhodnutie. Harabin na adresu tohto disciplinárneho návrhu v minulosti uviedol, že „bude prvý sudca stíhaný za slobodu prejavu".



Švecovú označil aj za schizofreničku



Na pojednávaní o tomto disciplinárnom návrhu vystupoval Harabin minulý rok emotívne, predseda senátu ho niekoľkokrát napomínal. Práve v prvý deň tohto pojednávania počas prestávky





Harabin tvrdí, že šlo o pokus vraždy a prípadom sa zaoberá Národná kriminálna agentúra. Obe predstaviteľky justície označil za juristútky, ktoré vykonávajú vôľu politikov konkrétne „bývalého úžerníka" Andreja Kisku a „bývalého advokáta mafiánov" Roberta Kaliňáka.



Švecovú označil aj za schizofreničku, ktorá raz hovorí jednu vec, mesiac na to tvrdí niečo iné. Bajánková je podľa neho podvodníčka a právny impotent. Po rozhodnutí disciplinárneho senátu pred médiami pokračoval vo svojich vyjadreniach a na adresu šéfky NS SR a uviedol, že podľa neho jej právna erudícia je nulová. „S pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote, až hraničiaca s hlúposťou," povedal v máji.



Videá aj na YouTube



Harabin často mediálne vystupuje, má videá aj na YouTube. Za jeho vyjadrenia sa rozhodla podať disciplinárny návrh aj Daniela Švecová. Ide o jej piaty návrh na potrestanie tohto sudcu NS SR a podala ho tento rok v marci za výroky v článkoch v časopise Zem a vek, ktorými podľa nej dehonestuje justíciu a čelných predstaviteľov štátu.





„Uviedol výroky, ktorými porušil povinnosti sudcu, keďže konal spôsobom, ktorý mohol narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov, a to najmä tým, že nedodržal zásady sudcovskej etiky,“ spresnili z tlačového odboru Najvyššieho súdu SR.



Podľa Švecovej sa Harabin dopustil závažného disciplinárneho previnenia, za čo predsedníčka najvyššieho súdu navrhuje preloženie na okresný súd a zníženie funkčného platu o 70 percent na obdobie jedného roka. Švecová uznala, že za výroky Harabina na jej adresu má právo podať žalobu na ochranu osobnosti a žiadať aj satisfakciu, ale stálo by ju to veľmi veľa práce a tak touto cestou situáciu zatiaľ nerieši.



Stanovisko ZOJ



Kriticky sa o mediálnych vystúpeniach Štefana Harabina vyjadrilo aj združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ). Podľa nich prekročil nielen prípustnú hranicu danú etickými normami, ale aj hranice jednoznačne dané zákonom.



Ide o klauniádu a parodovanie spravodlivosti. Jeho vyjadrenia ako youtubera či blogera a obsah rozhovorov, ktoré poskytuje predovšetkým internetovému rádiu Slobodný vysielač, nie sú hodné sudcu, zdôrazňuje sa v marci v stanovisku prezídia združenia sudcov Za otvorenú justíciu.



Stanovisko prezídia zaslali predsedníčke Súdnej rady SR Jane Bajánkovej, šéfke Najvyššieho súdu SR Daniele Švecovej, ako aj ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej ako oficiálny podnet na podanie disciplinárneho návrhu, keďže oni tri majú takú kompetenciu.





Sudcovia zo ZOJ pripomínajú, že sudca sa podľa zákona o sudcoch a prísediacich musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.



Je povinný presadzovať dobrú povesť súdnictva, dbať svojím správaním na to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná a je povinný nielen zachovávať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedel pri výkone funkcie, ale aj zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prejednávaných súdmi.



„Nespochybňujeme slobodu prejavu sudcov. Netvrdíme ani to, že sudca by nemal vystupovať na verejnosti – či už v súvislosti s ním riešenou vecou, alebo komentovaním problémov, ktoré sú predmetom všeobecného záujmu. V každom prípade však musí byť zdržanlivý, nanajvýš opatrný a výkon tohto práva u sudcu nesmie byť prezentovaný nekolegiálnym, vulgárnym a kolegov sudcov dehonestujúcim spôsobom,“ zdôraznili v stanovisku prezídia.



Šesť disciplinárnych návrhov



Štefan Harabin v súčasnosti čelí šiestim disciplinárnym návrhom, päť podala Švecová, jeden Bajánková. V troch prípadoch podala Švecová návrh na potrestanie spolu s Harabinom aj ďalších členov jeho pôvodného senátu Gabrielu Šimonovú a Viliama Dohňanského.



V prvom z týchto prípadov 17. marca prvostupňový disciplinárny senát túto trojicu oslobodil. Švecová ich navrhovala potrestať za to, že ich dovolací senát prekročil podľa nej zákonom danú právomoc a oslobodil Petra R. v starom prípade z rokov 2000 a 2002, v ktorom čelil obžalobe z legalizácie príjmu z trestnej činnosti.



Predseda disciplinárneho senátu Erik Uhlár ich rozhodnutie vysvetlil tým, že dovolací senát prijal rozhodnutie v tajnom hlasovaní, a tak nie je možné preukázať, ktorý z členov ako hlasoval, a teda nie je možné im preukázať disciplinárne previnenie.



Švecová zvažujú v tejto veci odvolanie. Spod ďalšieho disciplináneho návrhu Harabina senát oslobodil 3. apríla. Švecová ho navrhovala potrestať za včasné nezvolanie trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR na zjednotenie rozdielneho rozhodovania senátov v prípade policajnej inšpekcie ministerstva vnútra. Právny zástupca predsedníčky NS SR Marek Benedik avizoval, že aj voči tomuto rozhodnutia odvolajú. Žiaden z návrhov ešte disciplinárne senáty definitívne neuzavreli.



