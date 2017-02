Harabin sa mal postaviť pred disciplinárku, nestane sa tak

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) – Štefan Harabin sa mal aj v piatok 10. februára postaviť pred disciplinárny senát. Nestane sa tak, lebo pojednávanie bolo zrušené, potvrdila pre agentúru SITA vedúca Kancelárie disciplinárnych senátov Ľubica Kavivanovová.



Zmena v zložení senátu .



Dôvodom je to, že 30. januára došlo k zmene v zložení disciplinárneho senátu, pričom nový člen senátu sa nemôže v danom termíne zasadnutia zúčastniť, lebo bude mimo územia Slovenka. Zároveň požiadal o umožnenie riadneho naštudovania spisu a pripojených materiálov. Nový termín bude určený po dohode s členmi senátu, informovali z Kancelárie disciplinárnych senátov.



V piatok sa mal disciplinárny senát zaoberať návrhom predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej z novembra 2015 na Harabinove potrestanie za to, že bez ospravedlniteľných dôvodov nezvolal rokovanie kolégia na prijatie zjednocujúceho stanoviska o policajnej inšpekcii pre rozdielne rozhodovanie senátov. Švecová v tomto prípade Harabina navrhla potrestať preložením na súd nižšieho stupňa a funkčný plat mu navrhuje znížiť o 50 percent.



Čelí piatim návrhom na potrestanie



Štefan Harabin spolu čelí piatim disciplinárnych návrhom na potrestanie. Štyri podala šéfka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová, ktorá v dvoch prípadoch žiada ako trest zbavenie funkcie sudcu. Jeden návrh podala šéfka Súdnej rady Jana Bajánková. Ide o návrhy z októbra, novembra a decembra roku 2015, jeden bol podaný v júni minulého roka. Žiadne konanie nie je zatiaľ ukončené.



Naposledy sa malo pojednávať 25. januára v prípade disciplinárneho odvolacieho konania o jednom zo Švecovej návrhov. Nestalo sa tak, lebo D. Švecová sa štvrťhodinu pred jeho začiatkom ospravedlnila pre pracovnú zaneprázdnenosť a prípravu na zahraničnú pracovnú cestu do Štrasburgu. Pojednávanie odročili na 15. februára.



Pre zdĺhavosť rozhodovania disciplinárnych senátoch sa do pripravovanej novely zákona o sudcoch a prísediacich zakomponovalo, že dohľad nad plynulosťou disciplinárnych konaní sudcov bude mať Súdna rada SR. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská verí, že tento krok pomôže k zefektívneniu ich fungovaniu. Ak by to nepomohlo, je pripravená témou sa opätovne zaoberať.