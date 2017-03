Hapalov tím zdolal v príprave na európsky šampionát Srbov

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov (roč. nar. 1994 a mladší) zvíťazili 2:1 nad rovesníkmi zo Srbska v utorkovom prípravnom stretnutí....

SENEC 28. marca (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov (roč. nar. 1994 a mladší) zvíťazili 2:1 nad rovesníkmi zo Srbska v utorkovom prípravnom stretnutí v Senci a odčinili piatkovú prehru s Čechmi z Karvinej (1:4).



Slováci dvakrát udreli po hodine hry, skórovali László Bénes a Adam Zreľák. Sergej Milinkovič-Savič vzápätí utešenou strelou znížil, Srbom sa však do konca duelu nepodarilo zmazať manko..





Pre slovenských zverencov českého trénera Pavla Hapala a aj pre srbský výber išlo o súčasť prípravy na júnové ME tejto vekovej kategórie, ktoré sa uskutočnia v Poľsku (16. - 30. 6.). Srbi sú úradujúci majstri sveta v kategórii do 20 rokov, v roku 2015 triumfovali na šampionáte na Novom Zélande.



Kouč SR "21" Hapal počas prebiehajúceho asociačného termínu nemal k dispozícii kvarteto opôr - Milan Škriniar, Matúš Bero, Albert Rusnák a aj Stanislav Lobotka figurovali v nominácii A-tímu SR, ktorý v nedeľu v Ta Qali zvíťazil 3:1 nad Malťanmi v rámci kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska. Stredopoliar dánskeho FC Nordsjaelland Lobotka napokon z kádra vypadol pre zranenie členka.



Mladí Slováci budú v základnej A-skupine júnových ME "21" čeliť Angličanom, domácim Poliakom a obhajcom prvenstva Švédom. Slovensko sa na európskom šampionáte predstaví po druhý raz, prvýkrát od účasti na domácej pôde v roku 2000.







58. L. Bénes, 61. Zreľák - 65. S. Milinkovič-Savič, 50. L. Bénes, 90.+ Vestenický (obaja Slovensko), Andó-Szabó (Maď.) - T. Somoláni, Pozor (obaja SR)



Rodák - Valjent (46. J. Kotula), Ľ. Šatka, M. Králik, Skovajsa - D. Ivan (22. T. Huk) - Špalek (46. Haraslín), Chrien (66. P. Šafranko), L. Bénes (90.+ M. Faško), J. Mihalík (80. Vestenický) - Zreľák







"Som spokojný. Nechceli sme to proti Srbom otvoriť, hráči dokonale splnili všetky taktické pokyny. Srbi sú majstri sveta, sú kreatívni, pohybliví. Tento výsledok patrí k veľkým, vyhrať nad takýmto súperom sa cení. Dvojzápas nám ukázal, že vieme byť koncentrovaní, ale aj nekoncentrovaní. Pokiaľ ide o nomináciu na ME, všetci hráči musia byť v strehu. Ja im najmä prajem, aby boli zdraví. Po zápase s Českom sme si rozobrali niektoré chyby, potom sme sa už sústredili na dnešný duel. Dnes sme boli veľmi koncentrovaní možno to nebol najkrajší futbal, ale ten je aj o taktike."



"Srbsko bolo veľmi ťažký súper. Počas úvodných 30 minút dominovali, potom sme vyrovnali hru a dali sme aj góly. Poučili sme sa z chýb, ktoré sme spravili v Česku. Dnešné víťazstvo nad iným účastníkom ME nás veľmi teší. Všetci sme sa chceli ukázať trénerovi, výber hráčov do záverečnej nominácie na šampionát bude na ňom. Vedeli sme, že Srbi majú dobrú prechodovú fázu, snažili sme sa kvalitne brániť a ísť do brejkov. V druhom polčase sme mali zápas v rukách, aj keď vždy je cítiť, keď nastúpia štyria noví hráči z lavičky."