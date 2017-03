Hantuchová vyhrala trojsetovú bitku, vyzve olympijskú víťazku

Slovenská držiteľka voľnej karty Daniela Hantuchová zvíťazila za 128 minút 4:6, 6:3, 6:2 nad belgickou tenistkou Yaninou Wickmayerovou v utorňajšom....

ACAPULCO 1. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská držiteľka voľnej karty Daniela Hantuchová zvíťazila za 128 minút 4:6, 6:3, 6:2 nad belgickou tenistkou Yaninou Wickmayerovou v utorňajšom zápase 1. kola dvojhry na turnaji WTA International Abierto Mexicano Telcel v mexickom Acapulcu. Bol to duel grandslamových semifinalistiek: Hantuchová bola takto ďaleko na Australian Open 2008, Wickmayerová na US Open 2009.



Wickmayerová viedla 6:4, 2:1 .



Slovenská tenistka zaostávala už 4:6 a 1:2. Potom však súperku dvakrát za sebou brejkla, vzdialila sa na 5:2 a druhý set získala 6:3. V tom treťom už suverénna Hantuchová pustila Wickmayerovú k zisku gemu až za stavu 5:0. Celkovo víťazka premenila 5 z 13 brejkových príležitostí, o svoje podanie prišla trikrát. Na Hantuchovej konto pribudlo aj 5 es a 6 dvojchýb.



Video: Kližan v Acapulcu dohral, podľahol Djokovičovi



Skúsená Slovenka dosiahla svoj prvý zápasový úspech v hlavnej súťaži dvojhry na takejto úrovni od 13. júna 2016, keď na tráve v Santa Ponse na Malorke zdolala kazašskú reprezentantku Jaroslavu Švedovovú. Navyše, vtedy čakala od júla 2015 a prekonania domácej Cagly Büyükakcayovej v Istanbule. Aspoň dve víťazstvá takéhoto typu v rade nedosiahla od júna 2015 (Birmingham - tam dokonca boli tri). Už má istotu 30 bodov do systému a prémie 3400 USD pred zdanením.



Hantuchová vyzve Puigovú



Hantuchová bude v osemfinálovom 2. kole čeliť 23-ročnej portorickej olympijskej víťazke z Ria de Janeiro 2016 Mónice Puigovej (42.) nasadenej ako štvrtej. Tá si poradila s 36-ročnou talianskou veteránkou Francescou Schiavoneovou 6:4, 7:6 (4). Hantuchová a Puigová majú vyrovnanú bilanciu 1:1. Na antuke v Ríme 2014 zvíťazila Puigová extravagantne 6:0, 4:6, 6:0, na "harde" v Monterrey 2015 sa jej Hantuchová revanšovala 7:6 (1), 3:6, 7:5.



Tridsaťtriročná popradská rodáčka Hantuchová, aktuálne 244. v singlovom renkingu, má proti 27-ročnej 64. žene počítačového poradia Wickmayerovej štatistiku už 7:0. Do utorka naposledy sa radovala v júli 2013 na "harde" v kalifornskom Stanforde (6:2, 4:6, 6:0). Rivalita trvá od roku 2008. Bývalá členka Top 5 Hantuchová podstuouje v tomto dejisku svoj debut. V roku 2014 si titul odniesla krajanka Dominika Cibulková.



Dvojhra - 1. kolo:



- Yanina Wickmayerová (Belg.) 4:6, 6:3, 6:2 za 128 minút