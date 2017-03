Hantuchová si v Acapulcu štvrťfinále nezahrá, zastavila ju olympijská šampiónka

ACAPULCO 2. marca (WebNoviny.sk) - Portorická olympijská šampiónka z Ria de Janeiro 2016 Mónica Puigová bola nad sily slovenskej tenistky Daniely Hantuchovej v stredajšom stretnutí osemfinálového 2. kola dvojhry na turnaji WTA International Abierto Mexicano Telcel v mexickom Acapulcu.



Tridsaťtriročná popradská rodáčka podľahla štvorke "pavúka" za sto minút dvakrát 4:6, o desať rokov mladšia súperka sa vo vzájomnej bilancii ujala vedenia 2:1. Puigová si na úvod turnaja poradila s talianskou veteránkou Francescou Schiavoneovou 6:4, 7:6 (4)..



"Dnes som sa na kurte cítila omnoho lepšie ako včera, v mojej hre v uplynulých dňoch rozhodne nastal pokrok. Práve to je môj cieľ, zlepšovať sa každým zápasom a necítiť tlak, len jednoducho vyjsť na dvorec a predviesť to najlepšie, čo je v mojich schopnostiach," citoval web WTA Portoričanku.



Štvrťfinálovou súperkou Puigovej bude Američanka Christina McHalová."Ide o moju veľmi dobrú kamarátku, veľa spolu trénujeme. Bude to rozhodne náročný zápas. V poslednom čase hrá skutočne dobre a očakávam skvelý súboj. Verím, že ukážem môj najlepší tenis," dúfa Puigová.



Mónica Puigová (Portor.-4) - 6:4, 6:4 za 100 minút



