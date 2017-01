Hantuchová na Australian Open skončila, Šramkovej 11 es

MELBOURNE 12. januára (WebNoviny.sk) - Hantuchová na Australian Open skončila, Šramkovej 11 es. Slovenská tenistka Rebecca Šramková vstúpila úspešne do kvalifikácie dvojhry žien na prvom grandslamovom turnaji sezóny 2017 Australian Open na tvrdom povrchu v Melbourne.



Šramková štyrikrát brejkla Paoliniovú



Šramková nasadená ako siedma zvíťazila nad Taliankou Jasmine Paoliniovou za 56 minút 6:3, 6:4. Slovenka bola skvelá najmä na podaní. Dosiahla 11 es a po prvom servise získala až 87% bodov, kým jej súperka iba 52%. Šramková štyrikrát brejkla Paoliniovú, o svoje podanie prišla dvakrát.



Súperkou pre Šramkovú v 2. kole eliminácie bude Jamie Loebová z USA, ktorá si v úvodnom kole pradila s Japonkou Šuko Aojamovou. Dvadsaťročná Šramková, 118. v singlovom renkingu WTA, má proti 21-ročnej Paoliniovej (215.) bezchybnú bilanciu 4:0, teraz v Melbourne ju prvýkrát zdolala vo dvoch setoch. Predchádzajúce trojsetové víťazstvá na seniorskej úrovni zhodne dosiahla vlani na podujatiach ITF na antuke v Ríme. S Loebovou nemá zápasovú minulosť na juniorskej ani profesionálnej úrovni.



Hantuchová uhrala iba štyri gemy



V úvodnom kole kvalifikácie sa nedarilo Daniele Hantuchovej, ktorá podľahla trinástke žrebu, 19-ročnej Ruske Natalii Vichľancevovej za 83 minút 1:6, 3:6. Tridsaťtriročná popradská rodáčka Hantuchová (227. v rebríčku WTA) hrala proti Vichľancevovej (130.) premiérovo v kariére.



Bola to už osemnásta účasť Hantuchovej na Australian Open. Na tzv. Grand Slame Ázie a Pacifiku debutovala už v sezóne 2000 v kvalifikácii, po 17 rokoch sa do nej vrátila, ale neuhrala ani set. Zo štatistík súboja Hantuchová - Vichľancevová bije do očí rozdiel v esách (0-6) a dvojchybách (8-5) z pohľadu slovenskej hráčky.



Hantuchová až päťkrát prišla o svoje podanie, zatiaľ čo súperke vzala servis raz z ôsmich možností. Niekdajšia členka Top 5 Hantuchová bola pred deviatimi rokmi v melbournskom semifinále, v ktorom jej nestačil náskok 6:0, 2:0 proti Srbke Ane Ivanovičovej.



Dvojhra žien - kvalifikácia - 1. kolo:



Daniela Hantuchová (SR) - Natalia Vichľancevová (Rus.-13) 1:6, 3:6 za 83 minút



Rebecca Šramková (SR-7) - Jasmine Paoliniová (Tal.) 6:3, 6:4 za 56 minút