Hantuchová jasne zdolala Erraniovú, Slovenky vedú 2:1

FORLI 12. februára (WebNoviny.sk) - Náhradná jednotka hostiek Daniela Hantuchová zvíťazila za 77 minút jednoznačne 6:2, 6:0 nad líderkou domácich Sarou Erraniovou v úvodnej nedeľňajšej dvojhre, celkovo tretej, v rámci víkendového stretnutia Taliansko - Slovensko na antuke v hale PalaGalassi vo Forli v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie 2017 tenisových reprezentačných družstiev žien. SR tým poslala do vedenia 2:1. Triumfovala pomerne nečakane, ale o to zaslúženejšie. Disponovane a skúsene využila, že súperka sa nezdala byť fit najmä od konca prvého setu.



Hantuchová nahradila zdravotne indisponovanú Janu Čepelovú, namiesto ktorej v sobotu hrala Karolína Schmiedlová a prehrala s Francescou Schiavoneovou 3:6, 1:6. Následne debutantka Rebecca Šramková zvíťazila nad Erraniovou 2:6, 6:3, 6:4. Po vstupnom dni teda bol stav 1:1. "Squadra" zatiaľ päťkrát predviedla obrat z 1:2. Naposledy to bolo predvlani v apríli v play-off o elitnú osmičku v Brindisi proti Američankám..



V nedeľu je ešte na programe dvojhra Schiavoneová - Šramková a štvorhra Jasmine Paoliniová, Martina Trevisanová - Hantuchová, Šramková. Kapitáni Tathiana Garbinová a Matej Lipták však majú nárok na zmeny.



Hantuchová bola rada, že je nazad na kurte



"Už dlho som nehrala riadny zápas. Bola som teda rada, že som nazad na kurte. Som hrdá na to, ako agresívne a koncentrovane som to brala fiftín za fiftínom aj s prihliadnutím na súperkino trápenie s nohou," povedala pre blog súťaže Hantuchová, ktorá dala 6 es a mala pomer "winnerov" a nevynútených chýb 35:19, Erraniová skončila na hodnotách 17:17. Slovenka premenila 6 zo 16 brejkbalov, Talianka 1 z 3. Semifinalistka Australian Open 2008 Hantuchová bola do nedele naposledy v akcii 12. januára a v 1. kole kvalifikácie na spomenutom vrcholnom podujatí v Melbourne prehrala 1:6, 3:6 s Ruskou Nataliou Vichľancevovou.



Hantuchová aj Erraniová zhodne sú bývalými členkami Top 5 singlového renkingu WTA. Tridsaťtriročná popradská rodáčka Hantuchová, momentálne 248. v hodnotení, má proti 29-ročnej finalistke parížskeho antukového grandslamového Roland Garros 2012 Erraniovej (49.) bilanciu už 7:5, z toho na antuke 2:1. Rivalita trvá od Wimbledonu 2008. Spoludržiteľka Fed Cupu 2002 Hantuchová dosiahla revanš za prehru 4:6, 6:7 (4), ktorú inkasovala predvlani v Ríme práve na najpomalšom povrchu.



Fedcupová rekordérka SR Hantuchová má v súbojoch zarátaných do MS tímov ITF aktuálne skóre 37:20 (dvojhra 32:14). Držiteľka Ceny za oddanosť reprezentácii od Medzinárodnej tenisovej federácie debutovala už v sezóne 1999 a v singli, k tomu dokonca "živom", hrala premiérovo od apríla 2015, keď v Bratislave prekonala Švédku Susanne Celikovú. Erraniovej štatistika je 21:17 (12:13) aj so zohľadnením diania vo Forli. Talianka pre svalové zranenie v oblasti lýtka nedohrala na Australian Open a minulý týždeň vynechala Petrohrad.



Slovenky si podľa výsledku zahrajú 22. - 23. apríla buď v play-off o elitnú osmičku ročníka 2018, alebo v baráži o zotrvanie v II. svetovej skupine. V "druhej lige" sú tretí rok v rade. Žreb sa uskutoční v utorok 14. februára o 11.00 h SEČ v londýnskom sídle ITF.



Slovenky sú bez dvoch najvyššie postavených hráčok



Slovenky sú bez dvoch najvyššie renkingovo postavených hráčok. Úradujúca koncosezónna majsterka sveta WTA z októbrového Singapuru Dominika Cibulková (5.) v januári po svojej prehre s Ruskou Jekaterinou Makarovovou v 3. kole grandslamových Australian Open v Melbourne oznámila, že v tejto sezóne nebude v PF štartovať. Zo zdravotných dôvodov absentuje Kristína Kučová (76.), ktorú dlhodobo sužuje koleno a pridali sa k tomu komplikácie po trhaní zubov múdrosti. Lipták si musí poradiť aj bez rekonvalescentky po dvoch letných operáciách Magdalény Rybárikovej (203., v minulosti figurovala na 31. pozícii v hierarchii). V dejisku sa k tomu pridali zdravotné ťažkosti bývalej členky Top 50 Čepelovej (101.).



Ani talianska zostava pod vedením Garbinovej, ktorá pred touto sezónou nahradila na fedcupovej lavičke šéfa daviscupového realizačného štábu Corrada Barazzuttiho, nie je optimálna. V prvom rade chýba finalistka newyorských grandslamových US Open 2015 Roberta Vinciová, aktuálne národná jednotka na celkovom 21. mieste v počítačovom poradí WTA, pričom bola už aj na 7. stupienku. Bývalá hráčka Top 30 Camila Giorgiová (75.) má dlhodobé rozpory s domácou federáciou FIT a Karin Knappová (144., už však bola aj na 33. priečke) sa zotavuje po zranení kolena.



Semifinalistky edície 2013 Slovenky sa vlani udržali v II. svetovej skupine prostredníctvom aprílového bratislavského víťazstva 3:2 nad Kanaďankami (po februárovom domácom nezdare 2:3 s Austrálčankami v 1. kole druhej osmičky v hierarchii). Záchranársku výzvu zvládli druhý rok v rade. V úvodnom asociačnom termíne sezóny ťahajú šnúru troch prehier. U súpera neuspeli, odkedy vo februári 2013 triumfovali vo štvrťfinále svetovej skupiny v Srbsku.



Taliansko je víťazom Pohára federácie zo sezón 2006, 2009, 2010 a 2013. Minulý rok prehralo vo štvrťfinálovom 1. kole svetovej skupiny 1:4 vo Francúzsku a v play-off o elitu 0:4 v Španielsku. "Squadra" hrá mimo prominentnej skupiny prvý raz od sezóny 1998. Slovenky sa stretli s Taliankami ešte pri inom formáte PF v októbri 2002 na neutrálnej pôde v španielskom Maspalomase. Zásluhou dvoch bodov terajšej trénerky družstva Husárovej (proti Silvii Farinovej-Eliovej a Schiavoneovej) a jedného Hantuchovej (triumf nad Farinovou-Eliovou) zvíťazili v semifinále 3:1 a napokon aj získali trofej. Teraz sú na 15. priečke vo fedcupovom renkingu krajín podľa ITF, Taliankam patrí 6. pozícia.







TALIANSKO - SLOVENSKO 1:2 po nedeľňajšej III. dvojhre



(Forli - PalaGalassi, antuka v hale)



Sara Erraniová - Daniela Hantuchová 2:6, 0:6 za 77 minút (46, 31)



Francesca Schiavoneová - Karolína Schmiedlová 6:3, 6:1 za 80 minút (48, 32)



Sara Erraniová - Rebecca Šramková 6:2, 3:6, 4:6 za 121 minút (38, 31, 52)







Francesca Schiavoneová - Rebecca Šramková



Jasmine Paoliniová, Martina Trevisanová - Daniela Hantuchová, Rebecca Šramková







TALIANSKO



Sara Erraniová (49. vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre, 44. vo štvorhre)



Francesca Schiavoneová (100. / 423.)



Jasmine Paoliniová (215. / 955.)



Martina Trevisanová (230. / -)



kapitánka: Tathiana Garbinová



SLOVENSKO



Jana Čepelová (101. / 428.)



Rebecca Šramková (119. / 403.)



Daniela Hantuchová (248. / 537.)



Karolína Schmiedlová (252. / 600.)



kapitán: Matej Lipták



Erraniovej nevyšiel pokus o dropšot, ale poľahky išla do vedenia. V tejto fáze získala šesť fiftínov v rade, ale Hantuchová cez 0:30 vyrovnala na 1:1 na gemy aj zásluhou typického bekhendu popri čiare. Navyše, sama mala 30:0, keď Talianka urobila dvojchybu. Skvelým forhendovým "winnerom" si dopriala tri brejkbaly, zostalo pri nich. Potom Erraniová hrubo zlyhala pri sieti, štvrtú hrozbu vymazala kraťasom. Hantuchová si forhendovým volejom so zhovievavosťou pásky utvorila piatu príležitosť a súperka lacno pokazila bekhend.



Slovenka síce pri potvrdzovaní pripustila zo 40:0 zhodu, ale posunula sa na 3:1. Ešte lepšie to pre ňu vyzeralo, keď si forhendovým krížnym protikraťasom dodala brejkbal v piatom geme a účinne trafila return - 4:1. Erraniová následne zamierila na ošetrenie do šatne.Po návrate unikla na 40:0 na príjme. Hantuchová odvrátila prvý brejkbal bekhendom popri čiare, ale potom pokus o dropšot zastavila sieť - už iba 4:2.



Hantuchová si však pohotovým forhendom popri čiare dopriala dve možnosti v rade na príjme v siedmej hre a oslavne zaťala päsť po efektívnom returne. Hrala s prehľadom, ľahkonoho a isto. Diktovala tempo a Erraniová nenachádzala recept. Slovenka pri podávaní na set prehrala vstupný fiftín, ale aj vďaka esu preklopila na 40:15, nevyhla sa však zhode. Účinným forhendovým krosom si utvorila tretiu príležitosť a Talianka výrazne prepálila bekhend.



Navyše, Hantuchová si dobehnutím skrátenia vypracovala dva brejkbaly hneď na začiatku druhého dejstva, ale Erraniová ich odstránila. Slovenka si forhendom vynútila reparát, Talianke pomohla páska. Erraniová však neupratala do dvorca forhend z defenzívnej pozície a zarazene sa prizerala bekhendovému dropšotovému returnu. Slovenka pri potvrdzovaní čelila brejkbalu, umne rozhýbala protivníčku a zakončila bekhendom popri čiare - napokon 2:0. Detailné zábery kamier odhalili slzy v očiach Erraniovej.



Talianka sa na servise v tretej hre ocitla pod ťarchou skóre 15:40. Poradila si s oboma brejkbalmi, ale Slovenka si precíznym bekhendom utvorila tretiu šancu, proti bola páska. Erraniová potom mala aj gembal, ale Hantuchová neskôr dala dropšotom na 3:0 a podanie. Bolo očividné, že Taliankin pohyb nie je plnohodnotný. Na lavičke mala zvesenú hlavu a krútila ňou, netajila smútok. Hantuchová sa na 30 posunula na 4:0, zvyšok bol formalitou - ubíjajúcou pre domácu hráčku a napriek empatii radostnou pre hostky.