BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) - Michal Handzuš chce pomôcť slovenskému hokeju a vrátiť mu to, čo od neho v mladosti dostal. Majster sveta, Slovenska aj víťaz Stanleyho pohára sa aktívne zúčastní na prvom Národnom rozvojovom seminári.



Seminár prinesie veľa odpovedí .



Bude patriť k štyridsaťčlennému tímu odborníkov, ktorí si sadnú za jeden stôl a budú hľadať správnu cestu pre slovenský hokej na najbližšie roky. Štyridsaťročný Banskobystričan bol členom pracovnej skupiny, ktorá vytvorila nové stanovy SZĽH. Sám vie, že k napredovaniu hokeja však treba viac. Aj preto prijal pozvanie na Národný rozvojový seminár.





"Ak sa pozrieme na to všetko, čo sa momentálne deje, tak je veľmi dôležité, aby sme zapojili celé hokejové hnutie do procesu nastavenia systému. Máme na Slovensku veľa šikovných ľudí. Keď sa dáme dokopy, určite nájdeme cestu, ako zlepšiť hokej u nás. Som si istý, že seminár prinesie veľa odpovedí na otázky, ktoré nás trápia už niekoľko rokov,“ vyhlásil pred májovým Národným rozvojovým seminárom Michal Handzuš.



Musíme nájsť správny smer



Člen zlatej generácie bude na prvom Národnom rozvojovom seminári hájiť názor, že by sa Slovensko malo učiť od úspešných hokejových krajín, ale zároveň si musí zachovať vlastnú identitu.



"Musíme nájsť ten správny pomer medzi vecami, ktoré robia dobre v zahraničí a tými, ktoré máme dobre nastavené u nás. Nedá sa preniesť celý švédsky alebo fínsky systém na Slovensko, ale len hlupák by si od nich nezobral to dobré," vysvetlil svoj postoj Handzuš.





Práve Švédi v roku 2003 a Fíni v roku 2009 zorganizovali podobný rozvojový seminár. Aj vďaka nemu sú dnes takí úspešní. Skúsený stredný útočník verí, že podobný krok posunie hokej dopredu aj na Slovensku. "Som rád, že si ideme konečne sadnúť a skúsiť nájsť správnu cestu. Verím, že je to začiatok procesu zlepšovania sa a návratu na miesto, kde sme boli v rokoch 2000 - 2005,“ dodal Michal Handzuš.



Výstupy z prvého Národného rozvojového seminára sa potom na ďalšom stretnutí predložia na diskusiu zástupcom všetkých fungujúcich klubov a ďalším športovým odborníkom pôsobiacim v hokeji. Informácie pochádzajú z tlačovej správy Slovenského zväzu ľadového hokeja.



