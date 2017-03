Hamšíkov sval vydržal, bez neho to ani na Malte nebolo ľahké

TA´QALI 27. marca (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbalisti si na Malte vyskúšali, ako sa hrá kvalifikačný zápas na ihrisku súpera bez Mareka Hamšíka. A jemne povedané, nebolo to ono.



V prvom polčase síce strelili dva góly (jeden krásny v podaní Weissa a druhý mimoriadne dôležitý po prihrávke Weissa), ale okrem nich smerom dopredu veľa nevymysleli. Viazla im súhra, chýbal moment prekvapenia, jediné strely na bránku boli góly. Úplne vypojená bola pravá strana ofenzívy na čele s Makom, herne sa hľadal Kucka. .



Prihral na gól Nemcovi



S príchodom Hamšíka v 50. min hra nadobudla tvár a po vylúčení značne premotivovaného domáceho útočnika Farrugiu sa v závere ešte raz menilo skóre v prospech hostí. V 84. min práve Hamšík vyčaroval kolmicu cez dvoch brániacich hráčov na Nemca, ktorý už nemal problém zakončiť na 3:1.





"Po strelení gólu na 1:1 sa súper dostal do lepšieho psychického stavu, než na začiatku zápasu. Potom sme dali druhý gól, ktorý nás upokojil. V druhom polčase sme už vedeli, čo chceme hrať. Škoda niektorých vecí, ktoré sa nedotiahli,.ale hru sme mali pod kontrolou, zaslúžené víťazstvo. Nemyslím si však, že to bol len zápas o Hamšíkovi," glosoval tréner Ján Kozák.



Na zraz prišiel so svalovým problémom



Slovenskému realizačnému tímu sa počas celého týždňa darilo pred verejnosťou zakryť zranenie svojho kľúčového hráča. Hamšík prišiel na reprezentačný zraz so svalovým problémom zo Serie A a nešiel do plnej tréningovej záťaže.





Na sobotňajšej tlačovej besede už v dejisku súboja sa kapitán SSC Neapol k svojmu možnému zraneniu nevyjadril, lebo taká otázka ani nepadla. O to väčšie bolo prekvapenie, keď sa Hamšík neobjavil v základnej jedenástke. Ukázalo sa, že aj proti bezbodovej Malte v nej bytostne chýbal.





"Na predzápasovom tréningu mal Marek po 40-45 minútach pocit, že sa mu natrhne sval, preto šiel predčasne dolu. Absolvoval aj magnetickú rezonanciu. Po vzájomnom rozhovore on sám prišiel s iniciatívou, že v prípade potreby pôjde v druhom polčase na ihrisko a ja som cítil, že to bolo potrebné. Od jeho príchodu sa naša hra spresnila a zápas sme mali pod kontrolou," uviedol Kozák na adresu Hamšíka.



"Prvý polčas bol pre mňa náročný, radšej by som bol na ihrisku. Veľmi som chcel pomôcť mužstvu, preto som neskôr nastúpil. Sval, chvalabohu, vydržal. Teraz to už len doliečiť a budem pripravený na ligu," povedal hráč prezývaný v Taliansku "Marechiaro".