Hamšíkov kouč Sarri je najlepší v talianskej Serie A

FLORENCIA 27. marca (WebNoviny.sk) - Trénerom roka v talianskej futbalovej Serie A sa stal Maurizio Sarri. Kouč slovenského futbalového reprezentanta Marka Hamšíka v SSC Neapol získal ocenenie Panchina d´oro (zlatá lavička) určené pre najlepšieho kormidelníka uplynulej sezóny.



Päťdesiatosemročný Neapolčan získal 25 zo 61 hlasov, o tri viac ako druhý obhajca triumfu v ankete Massimiliano Allegri z Juventusu Turín. Eusebio Di Francesco zo Sassuola skončil tretí so 7 hlasmi..





Pre Sarriho je to druhé ocenenie Panchina d´oro, prvé získal v Serie B za sezónu 2013/2014, keď doviedol Empoli k 2. miestu a priamemu postupu medzi elitu. "



Zvyčajne mi ocenenia neprinášajú zvláštny pocit spokojnosti, ale toto napĺňa entuziazmom a šťastím. Myslím si, že je to najmä z dôvodu, že mi ho prisúdili kolegovia," poznamenal Sarri, ktorý prerušil štvorročné "kraľovanie" mužov z lavičke Juventusu. Pred Allegrim sa totiž trikrát tešil Antonio Conte.



