Hamšíkov Neapol vyzve Real, Bayern čelí Arsenalu

Do jarnej vyraďovacej fázy futbalovej Ligy majstrov vstúpia v stredu ďalšie dve dvojice osemfinalistov. Obhajca prvenstva Real Madrid....

MADRID/MNÍCHOV 15. februára (WebNoviny.sk) - Do jarnej vyraďovacej fázy futbalovej Ligy majstrov vstúpia v stredu ďalšie dve dvojice osemfinalistov. Obhajca prvenstva Real Madrid privíta na svojej pôde hráčov SSC Neapol, v druhom súbežne hranom stretnutí na seba natrafia futbalisti Bayernu Mníchov a londýnskeho Arsenalu. Obidva súboje majú úvodný výkop o 20.45 h SEČ.



Zo slovenského pohľadu púta väčšiu pozornosť duel na madridskom Štadióne Santiaga Bernabéua. Neapolské mužstvo privedie na ihrisko slovenský kapitán Marek Hamšík. "Nastúpime proti jednému z najlepších tímov na svete. Čísla v počte víťazných trofejí hovoria jasnou rečou. Veľmi sa tešíme na duel Ligy majstrov. Budeme hrať svoju hru a chceme potešiť našich skvelých fanúšikov," vyhlásil 29-ročný Banskobystričan prostredníctvom svojej oficiálnej stránky. .



Hamšík je nenahraditeľnou postavou SSC a "biely balet" bude musieť byť pred ´Marechiarom´ v strehu. Známy portál squawka.com ho nedávno zaradil na 3. miesto, čo sa týka prínosu hráčov pre svoje mužstvo v doterajšom priebehu sezóny. Do úvahy bral päť najlepších európskych líg, lepšie ako Hamšík sa umiestnil iba Eden Hazard z FC Chelsea a Lionel Messi z FC Barcelona.



Návrat Albiola a Callejóna do známeho prostredia



Mužstvá proti sebe v minulosti stáli iba dvakrát. V 1. kole Európskeho pohára majstrov 1987/1988 zvíťazil Real Madrid doma 2:0, v odvete na talianskej pôde sa zrodila remíza 1:1.



"Vždy je ťažké, keď hráte prvý zápas doma. Verím, že využijeme domáce prostredie a dosiahneme dobrý výsledok. Čelíme talianskemu tímu, bude to určite nebezpečný protivník. Musíme byť maximálne sústredení. Neapol má dobrého trénera, pod ktorého vedením v ostatných rokoch ´išli nahor´, a to je dôvod, prečo musíme byť najmä doma mimoriadne pevní. Pamätám sa na zápasy s Neapolom v roku 1987. V prvom dueli sme doma vyhrali 2:0, atmosféra bola vtedy vynikajúca. V odvete sme začali zle, ale tesne pred polčasovou prestávkou sa nám podarilo vyrovnať a postúpiť ďalej," zaspomínal si pre denník AS riaditeľ pre medzinárodné vzťahy v madridskom klube Emilio Butragueňo, ktorý v spomenutej odvete v Neapole vyrovnal na 1:1.



Program stredajších prvých stretnutí osemfinále futbalovej Ligy majstrov



- oba zápasy o 20.45 h SEČ, odvety v utorok 7. marca



Real Madrid (Šp.) - SSC Neapol (Tal.)



- rozhoduje: Damir Skomina (Slovin.)



Bayern Mníchov (Nem.) - Arsenal FC (Angl.)



- rozhoduje: Milorad Mažič (Srb.)



Španielske duo v službách Neapola, obranca Raúl Albiol a krídelník José Callejón, zažije v stredu návrat do známeho prostredia. Obaja v minulosti hájili farby Realu, od roku 2013 sú v službách "partenopei". "Sníval som o návrate domov, ale dúfal som, že to nebude hneď v osemfinále. Žreb to však zariadil inak. Real Madrid je najlepší klub na svete, musíme byť opatrní v každom momente," cituje Callejónove slová portál football-italia.net.



"Budeme sa snažiť ukradnúť v Madride dobrý výsledok, aby sme v domácom prostredí mohli spečatiť postup. Bude to pre mňa zvláštny návrat, ale momentálne ma zaujíma iba jediné - postup do štvrťfinále. Uvedomujeme si, že Real je favorit, úradujúci európsky šampión, ale futbal občas prináša aj veľké prekvapenia," nadviazal stopér Albiol.



Sarriho zverenci ťahajú 18-zápasovú sériu bez prehry



Neapol si v osemfinále LM zahrá iba druhýkrát v histórii, v sezóne 2011/2012 mu v tejto fáze vystavil stopku neskorší šampión FC Chelsea. Naopak, Real je pravidelným účastníkom "vyraďovačky" európskeho pohára číslo jeden a v prípade úspechu proti SSC si zahrá vo štvrťfinále siedmy rok po sebe.



Útočník "Los Blancos" Álvaro Morata sa pred konfrontáciou s Neapolom nechal počuť, že triumf nad týmto súperom by mal preňho mimoriadne sladkú príchuť. "Nie som Talian, ale počas dvojročného pôsobenia v Juventuse som pre tento klub obetoval všetko. Keby nebolo môjho sna hrávať za Real Madrid, za ´starú dámu´ by som odohral ešte mnoho sezón. Bude to náročné, neapolské trio Callejón, Hamšík a Insigne je veľmi nebezpečné. Vždy túžim vyhrávať a aj pre moju turínsku minulosť budem veľmi šťastný, keď sa nám podarí prejsť cez tohto súpera," povedal Morata pre denník Corriere dello Sport.



Zverenci trénera Maurizia Sarriho aktuálne ťahajú 18-zápasovú sériu bez prehry vo všetkých súťažiach. Zástupcovi Serie A by mohol nahrávať aj fakt, že Realu sa v dvojzápasoch s talianskymi tímami nezvykne dariť. Minulý rok síce prenikol do štvrťfinále cez AS Rím, no predtým neuspel v ôsmich konfrontáciách s talianskymi súpermi po sebe. "Tohtosezónne osemfinále LM je veľmi vyrovnané. Šípim, že sa dočkáme nejakého prekvapenia. Ani pri dvojici Real - Neapol nemožno považovať postup Madridčanov za samozrejmosť," myslí si niekdajší lodivod "pusiniek" Carlo Ancelotti (2013-2015), v súčasnosti šéf lavičky Bayernu Mníchov.



Tím francúzskeho kouča Zinedina Zidana sa zaiste bude spoliehať na najlepšieho svetového futbalistu Cristiana Ronalda. Tridsaťdvaročný Portugalčan skóroval v každom z desiatich osemfinálových duelov za ostatných päť sezón.



Lewandowski prezradil recept na Arsenal



Aktéri druhej stredajšej dvojice Bayern Mníchov - Arsenal FC sú už na európskej pohárovej scéne "starí známi". Lepšiu bilanciu z doterajších desiatich vzájomných duelov majú Bavori. Tí triumfovali v piatich meraniach síl, dvakrát sa súboje týchto tímov skončili nerozhodne.



Poľský kanonier Bayernu Robert Lewandowski prezradil, čo by mohlo platiť na účastníka anglickej Premier League. "Všetci netrpezlivo čakáme na tento zápas. Bude to pre nás veľká výzva. Dúfam, že podáme dobrý výkon a mníchovskému publiku ponúkneme kvalitný duel. Arsenal má veľmi dobrých hráčov. Vedia, čo znamená hrať v Lige majstrov. My sa však musíme sústrediť sami na seba. Ak budeme hrať našu hru, Arsenal zrejme nebude mať veľa šancí. Musíme hrať dobre smerom zozadu, streliť aspoň jeden gól a žiadny neinkasovať," vyhlásil pre oficiálny klubový web 28-ročný rodák z Varšavy.



Mníchovčania prešli cez "kanonierov" do štvrťfinále LM v rokoch 2005, 2013 aj 2014. Arsenal stroskotal už v osemfinále v každej z ostatných šiestich sezón. "Osobne sa domnievam, že v tomto ročníku máme kvalitu, silu aj správneho tímového ducha, aby sme dosiahli nejaký úspech. V nedávnych rokoch sme mali s nemeckými protivníkmi zlé skúsenosti. Mám pocit, že nadišla dobrá príležitosť zvrátiť to v náš prospech. Prvý zápas hráme v Mníchove, bude dôležité uhrať tam priaznivý výsledok do odvety. Musíme dobre brániť ako tím," myslí si kouč Arsenalu Arséne Wenger.



"Kým v Nemecku všetky tímy proti Bayernu bránia, v Lige majstrov sa mužstvá snažia hrať futbal. Dúfam, že Arsenal nebude výnimkou. Bayern tak bude môcť naplno ukázať svoju pravú tvár," skonštatoval podľa portálu fourfourtwo.com čilský stredopoliar mníchovského mužstva Arturo Vidal.