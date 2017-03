Hamšík sa stretol s fanúšikmi. Víťazstvo prinesie len tímová práca, tvrdí

TA´QALI 25. marca (WebNoviny.sk) - Líder slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík si po sobotňajšom prílete na Maltu našiel čas aj na svojich fanúšikov. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar SSC Neapol sa približne polhodinu venoval 50-člennému maltskému fanklubu "partenopei".



"Vedel o tom aj náš zväz, že ma prídu pozrieť. Som rád, že aj tu mám svojich priaznivcov a teší ma, že som ich mohol aspoň trochu potešiť,“ povedal Hamšík na sobotňajšej predzápasovej tlačovej konferencii..





Hamšík by mal byť ofenzívny ťahúň slovenského tímu v nedeľňajšom súboji, on sám však nedáva do pozornosti len seba, ale dôraz kladie na mužstvo.



"Futbal nie je o jednom hráčovi. V útoku máme kvalitných hráčov, ktorí môžu rozhodnúť zápasom dobrým prienikom či strelou, ale ja najmä verím, že sa presadíme tímovou prácou. Len tak môžeme vyhrať. Fanúšikovia nám musia veriť, my si veríme. Prišli sme si po víťazstvo, nič iné si nepripúšťame,“ dodal Marek Hamšík.



Kvalifikačný súboj Malta - Slovensko má v nedeľu na Národnom štadióne v Ta´Qali výkop o 20.45 h. Hlavným rozhodcom bude Turek Ali Palabiyik, jeho asistentmi budú krajania Cem Satman a Serkan Olguncan.