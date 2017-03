Hamšík sa stal rekordný šiestykrát najlepším futbalistom Slovenska

Najlepším futbalistom Slovenskej republiky za rok 2016 sa stal obhajca Marek Hamšík, druhé miesto obsadil opäť Martin Škrtel, tretí bol Róbert....

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) - Najlepším futbalistom Slovenskej republiky za rok 2016 sa stal obhajca Marek Hamšík, druhé miesto obsadil opäť Martin Škrtel, tretí bol Róbert Mak. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 24. ročníka ankety denníka Pravda a Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa uskutočnilo v utorok večer v Refinery Gallery v Bratislave.



Dvadsaťdeväťročný stredopoliar talianskeho klubu SSC Neapol (nar. 27. júla 1987) Hamšík získal rekordné šieste prvenstvo (ešte aj za roky 2009, 2010, 2013, 2014 a 2015), čím sa výraznejšie odpútal od tradičného konkurenta Škrtela. Bývalý dlhoročný stopér anglického FC Liverpool, ktorý vlani v júli prestúpil do tureckého Fenerbahce Istanbul, triumfoval štyrikrát - za roky 2007, 2008, 2011 a 2012. Tri razy v tejto ankete dominoval Dušan Tittel (1995, 1996 a 1997), Hamšík ho vlani "hetrikom" vyrovnal a teraz predstihol tým, že dokázal uspieť až štyri razy za sebou. .



Trojicu najlepších doplnil Mak



Z celkového primátu sa dosiaľ tešilo naďalej 13 slovenských futbalistov, v ostatných desiatich ročníkoch nebol iný víťaz ako Hamšík alebo Škrtel. Rodák z Banskej Bystrice Marek Hamšík mal v hlasovaní 33 odborníkov (19 trénerov a 14 novinárov) z 330 možných spolu 329 bodov a prevzal víťaznú trofej s vyobrazenou loptou na podnose. V hlavnej ankete "Futbalista roka 2016", ktorá má názov Cena Jána Popluhára (najlepší slovenský futbalista 20. storočia zomrel 6. marca 2011 vo veku 75 rokov, pozn.), skončil na druhej priečke s odstupom 64 bodov spomenutý štvornásobný držiteľ hlavného ocenenia Martin Škrtel.



Tretie miesto už s výrazným 103-bodovým odstupom za víťazným Hamšíkom patrí ofenzívnemu univerzálovi Róbertovi Makovi, ktorý do júla pôsobil v gréckom tíme PAOK Solún a potom odišiel do ruského klubu Zenit Petrohrad. Za medailovými pozíciami štvrtý s 35-bodovým mankom na tretieho Maka skončil pravý obranca Peter Pekarík z nemeckého tímu Hertha Berlín. V elitnej desiatke ide v deviatich prípadoch o rovnaký menoslov ako v uplynulom ročníku, novicom je desiaty v poradí Milan Škriniar z talianskej Sampdorie Janov, ktorý vystriedal Viktora Pečovského z MŠK Žilina.



Škrtel posunul svoj rekord



Na lístkoch v hlavnej ankete sa tentoraz objavilo dovedna 22 hráčov s minimálne jedným hlasom, historické minimum bolo za rok 2014 - len 21 hráčov, v uplynulom ročníku figurovalo v hlavnej ankete 29 futbalistov. Najviac mien bolo v nominácii za rok 1999 - až 46, vtedy však hlasovalo až 50 ľudí. Až jedenásť hlasujúcich teraz trafilo kompletnú elitnú desiatku. Jedenástemu v hodnotení Matúšovi Berovi chýbalo 68 bodov na umiestnenie v elitnej desiatke. Milan Škriniar je absolútny nováčik v počte bodov do hlavnej ankety - a hneď sa katapultoval do desiatky najlepších.



"Strieborný" Martin Škrtel posunul svoj rekordný zápis: v hlavnej kategórii je dvanástykrát po sebe v prvej desiatke, čo sa ešte nikomu nepodarilo. Odpútal sa výraznejšie od Miroslava Karhana, ktorý bol deväťkrát v rade medzi najlepšími. Karhana predstihol Hamšík, ten je jubilejný 10. raz za sebou v elitnej desiatke: navyše keď bodoval v hlavnej ankete, vždy skončil na prvom alebo druhom mieste v celkovom poradí. Spomenutý Karhan však zostáva rekordérom v počte účastí v prvej desiatke: bol v nej dovedna 13-krát a bodoval až osemnásťkrát.



Sieň slávy má nových členov



Po šiesty raz (predtým aj za roky 2003, 2006, 2009, 2010 a 2013) v histórii ankety sa stalo, že v Top 10 figurujú iba futbalisti, pôsobiaci v zahraničných kluboch (v prípade Milana Škriniara bolo jeho vlaňajšie účinkovanie v MŠK Žilina skutočne iba epizódne, koncom januára 2016 prestúpil do Sampdorie Janov, pozn.). Za rok 2011 to legionárom "pokazil" Karhan z FC Spartak Trnava a za roky 2012, 2014 a 2015 Viktor Pečovský z MŠK Žilina, teraz pätnásty v klasifikácii.



Druhým vrcholom utorňajšieho galavečera v Bratislave bolo uvedenie ďalších laureátov do Siene slávy slovenského futbalu (SSSF), kde po vlaňajšej premiére a jedenástich legendách teraz zaradili ďalšiu päticu. Do dvorany celospoločenského rešpektu a všeobecného uznania sa dostali tri žijúce osobnosti, v abecednom poradí Titus Buberník, Jozef Kšiňan, Ján Pivarník a dvaja in memoriam: Štefan Čambal a Michal Vičan.



Tento menoslov vybrala čestná rada SSSF v súlade so štatútom SSSF na základe nominačnej listiny navrhnutých tzv. výkonnou komisiou Siene slávy slovenského futbalu. Pre laureátov okrem dekrétov bola pripravená aj exkluzívna 23 cm vysoká a niečo viac ako 2 kg vážiaca bronzová trofej z dielne akademického sochára Jozefa Hobora.



Škriniar získal Cenu Petra Dubovského



Na slávnosti v Bratislave vyhlásili aj výsledky ďalšej "známej" ankety Cena Petra Dubovského pre najlepšieho mladého futbalistu do 21 rokov. Víťazom sa stal po prvý raz Milan Škriniar (nar. 11. februára 1995). Dvadsaťdvaročný defenzívny stredopoliar či stopér talianskej Sampdorie Janov získal v ankete Pravdy a SFZ 25 bodov a pred druhým v poradí, obhajcom prvenstva v tejto kategórii Matúšom Berom momentálne pôsobiaceho v tureckom Trabzonspore, mal výrazný 20-bodový náskok.



Škriniar prevzal zarámovaný dres s číslom 10 tragicky zosnulého bývalého úspešného reprezentanta Petra Dubovského. ktorý mu odovzdal útočník ŠK Slovan Bratislava a dvojnásobný víťaz tejto kategórie z rokov 2001 a 2002 Róbert Vittek.



Okrem spomenutých dvoch ankiet a laureátov do Siene slávy slovenského futbalu vyhlásili v Bratislave aj najlepšiu slovenskú futbalistku - Dominiku Škorvánkovú. V súčasnosti hráčka nemeckého klubu SC Sand obhájila svoje prvenstvo a celkovo jej patrí už šiesty primát, piaty za sebou (aj za roky 2009, 2012, 2013, 2014 a 2015), Trénerom roka 2016 v Slovenskej republike sa stal úspešný kouč národného mužstva Ján Kozák (obhájil triumfy z rokov 2013, 2014 a 2015) pred českým lodivodom slovenskej reprezezentácie do 21 rokov Pavlom Hapalom a kormidelníkom lídra tabuľky najvyššej domácej futbalovej súťaže MŠK Žilina Adriánom Guľom.



Hamšík uspel aj medzi fanúšikmi



"Cenu fanúšikov" za rok 2016 dostal v internetovom hlasovaní tak ako aj v predchádzajúcom ročníku Marek Hamšík, ktorý opäť narušil hegemóniu Martina Škrtela (uspel tri razy za sebou - v rokoch 2012, 2013 a 2014).



Už dlhšie boli známe a organizátormi zverejnené výsledky ďalšej ankety. Najlepším hráčom pôsobiacim v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži Fortuna lige sa stal za rok 2016 Filip Hlohovský z MŠK Žilina pred Matúšom Berom z AS Trenčín (už si oblieka dres tureckého Trabzonsporu), tretí skončil ďalší hráč MŠK Žilina Michal Škvarka.



Utorňajší slávnostný večer vyhlásenia ankety "Najlepší futbalista Slovenskej republiky za rok 2016" v Refinery Gallery, ktorý sa uskutočnil pred televíznymi kamerami v priamom prenose televízie JOJ Plus, moderoval Marcel Merčiak. V programe vystúpili aj spevák skupiny Desmod Mário "Kuly" Kollár, raper Kali, skupina Tublatanka a Kandráčovci.



Výsledky futbalových ankiet denníka Pravda a SFZ za rok 2016:



(celkovo 24. ročník, spolu dostalo aspoň jeden hlas 22 hráčov, za menom je jeho klubová príslušnosť v roku 2016):



1. Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.) 329 bodov, 2. Martin Škrtel (FC Liverpool/Angl. - Fenerbahce Istanbul/Tur.) 265, 3. Róbert Mak (PAOK Solún/Gréc. - Zenit Petrohrad/Rus.) 226, 4. Peter Pekarík (Hertha BSC Berlín/Nem.) 191, 5. Ján Ďurica (Lokomotiv Moskva/Rus. - Trabzonspor/Tur.) a Juraj Kucka (AC Miláno/Tal.) po 177, 7. Vladimír Weiss ml. (Lekhwiya SC - Al Gharafa/Kat.).114, 8. Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň/ČR) 103, 9. Tomáš Hubočan (Dinamo Moskva/Rus. - Olympique Marseille/Fr.) 91, 10. Milan Škriniar (MŠK Žilina - Sampdoria Janov/Tal.) 80, 11. Matúš Bero (AS Trenčín - Trabzonspor/Tur.) 14, 12. Ondrej Duda (Legia Varšava/Poľ. - Hertha BSC Berlín/Nem.) a Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR) po 9, 14. Stanislav Lobotka (FC Nordsjaelland/Dán.) 7, 15. Michal Ďuriš (Viktoria Plzeň/ČR), Adam Nemec (Willem II Tilburg/Hol. - Dinamo Bukurešť/Rum.) a Viktor Pečovský (MŠK Žilina) po 5, 18. Kornel Saláta (ŠK Slovan Bratislava) 3, 19. Filip Hlohovský (MŠK Žilina) 2, 20. Ján Greguš (FK Jablonec/ČR - FC Kodaň/Dán.), František Kubík (ŠK Slovan Bratislava) a Dušan Švento (1. FC Kolín nad Rýnom/Nem. - Slavia Praha/ČR) po 1



(17. ročník, aspoň jeden platný hlas dostali štyria hráči, za menom futbalistu je jeho klubová príslušnosť v roku 2016):



1. Milan Škriniar (MŠK Žilina - Sampdoria Janov/Tal.) 25, 2. Matúš Bero (AS Trenčín - Trabzonspor/Tur.) 5, 3. Nikolas Špalek (MŠK Žilina) 2, 4. Martin Chrien (Zbrojovka Brno/ČR - MFK Ružomberok) 1



Pozn.: Samuel Kalu (AS Trenčín) 1 - neplatný hlas



(aspoň jeden hlas dostalo 7 kormidelníkov):



1. Ján Kozák (reprezentácia SR) 83, 2. Pavel Hapal (reprezentácia SR do 21 rokov),60, 3. Adrián Guľa (MŠK Žilina) 33, 4. Martin Ševela (AS Trenčín) 21, 5. Vladimír Weiss (reprezentácia Gruzínska) 4, 6. Marek Fabuľa (ŽP Šport Podbrezová) 2, 7. Norbert Hrnčár (Spartak Myjava - MFK Ružomberok) 1



(aspoň jeden hlas dostalo 14 hráčok):



1. Dominika Škorvánková (SC Sand/Nem./) 52, 2. Mária Mikolajová (Partizán Bardejov) 24, 3. Alexandra Bíróová (SKN St. Pölten/Rak.) 9, 4. Veronika Sluková (ŠKF VIX Žilina) 8, 5. Mária Korenčiová (FC Neunkirch/Švaj.) 7, 6. Diana Bartovičová (Slavia Praha/ČR) a Patrícia Chládeková (Sport Ladies Club Banská Bystrica - FC Neunkirch/Švaj.) po 5, 8. Patrícia Hmírová (FC Neunkirch/Švaj.), Martina Šurnovská (Slovan Bratislava) a Lucia Šušková (TS Mitech Žywiec/Poľ.) po 3



(aspoň jeden hlas dostalo 25 hráčov):



1. Filip Hlohovský (MŠK Žilina) 59, 2. Matúš Bero (AS Trenčín - Trabzonspor/Tur.) 39, 3. Michal Škvarka (MŠK Žilina) 14, 4. Jakub Holúbek (AS Trenčín - MŠK Žilina), Viktor Pečovský (MŠK Žilina) a Ibrahim Rabiu (AS Trenčín - KAA Gent/Belg.) po 11, 7. Kornel Saláta (ŠK Slovan Bratislava) 10, 8. Gino van Kessel (AS Trenčín - SK Slavia Praha/ČR) a Martin Kuciak (ŽP Šport Podbrezová) po 7. 10. Adam Jakubech (FC Spartak Trnava), Yusuf Otubanjo (FC Blau-Weiss Linz/Rak. - MŠK Žilina) a Jakub Paur (MŠK Žilina - AS Trenčín) po 4



Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.)



- päť laureátov:



Žijúci (3): Titus Buberník, Ján Pivarník, Jozef Kšiňan



In memoriam (2): Štefan Čambal, Michal Vičan







MAREK HAMŠÍK



27. júla 1987 (29 rokov)



Banská Bystrica



ženatý, manželka Martina



sestra Michaela



otec Richard, mama Renáta



synovia Christian (nar. 15. januára 2010) a Lucas (nar. 5. januára 2012), dcéra Melissa (nar. 20. decembra 2016)



183 cm



77 kg



Marechiaro, Hamšo



ofenzívny stredopoliar



17 (v SSC Neapol aj reprezentácii SR)



SSC Neapol (Tal.)



2001 Jupie Podlavice, 2002 - 2004 ŠK Slovan Bratislava, 2004 - 2007 Brescia (Tal.), od roku 2007 SSC Neapol (Tal.)



platnosť do 30. júna 2020



95 štartov, 20 gólov



Majster SR v dorasteneckej kategórii s ŠK Slovan Bratislava v sezónach 2002/2003 a 2003/2004. Opora reprezentácie SR v kvalifikácii o postup na MS 2010 do Juhoafrickej republiky, z ktorej Slováci prvýkrát v histórii postúpili na svetový šampionát. Na majstrovstvách sveta jeden z lídrov tímu, ktorý skončil svoje účinkovanie až v osemfinále. Opora a najlepší strelec (5 gólov) národného tímu v bojoch o účasť na ME 2016 vo Francúzsku, z ktorých mužstvo SR prvýkrát v histórii postúpilo na kontinentálny šampionát. Líder a strelec jedného gólu národného tímu na ME 2016 pri jeho ceste do osemfinále šampionátu. Dvakrát víťaz Talianskeho pohára s SSC Neapol (2011/2012 a 2013/2014), jeden triumf v Talianskom superpohári s SSC Neapol (2014).



Najlepší futbalista Slovenska za roky 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 a 2016, štyrikrát druhý v ankete Futbalista roka SR (2007, 2008, 2011, 2012), dvojnásobný víťaz ankety "Cena Petra Dubovského" o najlepšieho mladého futbalistu SR do 21 rokov (2007, 2008). Najlepší mladý hráč Serie A v sezóne 2007/2008 v tradičnom vyhlasovaní talianskych futbalových Oscarov. Člen najlepšej jedenástky Serie A za sezóny 2010/2011 a 2015/2016. Autor 91 ligových gólov v 350 zápasoch za Neapol, vo všetkých súťažiach za SSC bilancia 442/110. Najviac asistencií v Serie A v sezónach 2012/2013 a 2014/2015. Člen ideálnej zostavy Európskej ligy 2014/2015.



2007 - 2. miesto, 2008 - 2. miesto, 2009 - 1. miesto, 2010 - 1. miesto, 2011 - 2. miesto, 2012 - 2. miesto, 2013 - 1. miesto, 2014 - 1. miesto, 2015 - 1. miesto, 2016 - 1. miesto



v detstve FC Barcelona a Manchester United, v súčasnosti SSC Neapol



bryndzové halušky



coca-cola



slovenský rap a hip-hop



komédie



modrá



45



Pavel Nedvěd



