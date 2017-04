Hamilton opäť potvrdil, že mu okruh v Šanghaji sedí. Na VC Číny odštartuje z prvého miesta

ŠANGHAJ 8. apríla (WebNoviny.sk) - V tréningoch to vyzeralo na prevahu Ferrari, ale v kvalifikácii na nedeľňajšiu Veľkú cenu Číny, druhého podujatia majstrovského seriálu formuly 1, bol o niečo lepší Mercedes. Víťazom kvalifikácie v Šanghaji sa v sobotu stal Brit Lewis Hamilton jazdiaci na mercedese pred Nemcom Sebastianom Vettelom na ferrari a svojím tímovým kolegom Fínom Valtterim Bottasom. Štvrtý skončil Fín Kimi Räikkönen na ferrari.



Trojnásobný majster sveta Hamilton opäť potvrdil, že okruh v Šanghaji mu sedí. Triumfoval tam v rokoch 2008, 2011, 2014 a 2015 a v nedeľu opäť vyštartuje z najvýhodnejšej pozície. Zaslúžil si to vďaka novému rekordu okruhu 1:31,678 s. Zároveň štatisticky vybojoval šiestu "pole position" pre Mercedes v neprerušenej sérii. Vettel zaostal za Hamiltonom o 0,186 s. Tretí Bottas bol iba o tisícinu sekundy pomalší ako štvornásobný majster sveta Vettel. Odstup štvrtého Räikkönena bol už takmer polsekundový..



Nedeľňajšie preteky VC Číny odštartujú o 8.00 h SELČ. Očakáva sa dážď a organizátori ohlásili výnimočné bezpečnostné opatrenia na trati, napríklad aj prítomnosť policajnej eskorty v prípade potreby transportu zraneného jazdca do nemocnice. VC Číny odvysiela naživo Sport2.



MS F1 - Veľká cena Číny - kvalifikácia - sobota:



1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 1:31,678, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari) +0,186 s, 3. Valtteri Bottas (Fin.) Mercedes +0,187, 4. Kimi Räikkönen (Fin.) Ferrari +0,462, 5. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull +1,355, 6. Felipe Massa (Braz.) Williams +1,829.



