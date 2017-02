Halák žiari v AHL, víťaznú sériu natiahol na 12 zápasov

BRIDGEPORT 20. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák chytá v AHL v obdivuhodnej forme. New Yorkom Islanders odvrhnutý gólman sa na farme tohto klubu - tíme Bridgeport Sound Tigers - zaskvel už dvanástym víťazstvom po sebe, keď v nedeľu priviedol mužstvo 24 úspešnými zákrokmi k triumfu nad Hershey Bears 5:1.



Lichotivú šnúru bez prehry ťahá od 20. januára Tridsaťjedenročný Bratislavčan dosiahol v celkovo 16 vystúpeniach v AHL 2016/2017 už 13 víťazstiev a má priemer len 1,96 inkasovaného gólu ruka v ruke s 93,1-percentou úspešnosťou zásahov. Dosiaľ dvakrát si udržal čisté konto. Halák pôsobí v AHL prvý raz od februára 2008, keď v nej odchytal zápas za Hamilton Bulldogs, farmársky tím Montrealu Canadiens. .



New York Islanders v závere kalendárneho roka 2016 umiestnili Haláka na waiver listinu nechránených hráčov a odtiaľ ako nikým nechcený putoval na farmu. Podľa webu nhl.com je však v dvadsiatke najhorúcejších adeptov na zmenu dresu v tomto prestupovom období, v ktorom kluby môžu trejdovať hráčov do 1. marca.



Významnou prekážkou pre potenciálnych záujemcov však zostáva jeho platný kontrakt do konca sezóny 2017/2018 na až 4,5 milióna dolárov ročne. V NHL nastúpil v dresoch Islanders, Washingtonu Capitals, St. Louis Blues a Montrealu Canadies na dovedna 388 zápasov (kariérny priemer 2,42 inkasovaného gólu a úspešnosť zákrokov 91,6 %). V elitnej severoamerickej lige pred prevelením na farmu zasiahol v tomto ročníku do 21 duelov.