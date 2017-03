Halák sa teší z návratu do NHL, pokúsi sa pomôcť mužstvu

NEW YORK 24. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Jaroslav Halák absolvoval tréning so staronovými spoluhráčmi z tímu New York Islanders po tom, čo ho jeho klub NHL vo štvrtok povolal z farmy v Bridgeporte.



Očakáva sa, že 31-ročný brankár sa objaví na ľade v jednom z dvoch nasledujúcich stretnutí - v piatok v Pittsburghu alebo v sobotu proti Bostonu. .



"Teším sa, že som späť v NHL. Pokúsim sa pomôcť mužstvu a uvidíme, ako to dopadne. Viem, že máme poriadne nabitý program a každý bod bude v boji o play-off cenný," uviedol Halák na webe nhl.com. "Pokúsim sa užiť si to. Pôjdeme zápas od zápasu a každý teraz musí zo seba vydať maximum."



V drese Bridgeportu v AHL žiaril



Bratislavčan odchytal za Bridgeport Sound Tigers v AHL 27 stretnutí s priemerom 2,15 inkasovaného gólu a 92,5-percentnou úspešnosťou zásahov. Pôsobil tam od 31. decembra. "Ostrovania" ho v závere kalendárneho roka 2016 umiestnili na waiver listinu nechránených hráčov a odtiaľ ako nikým nechcený putoval na farmu.



Okrem iného zaujal v nižšej súťaži aj šnúrou dvanástich víťazstiev. "Chcel som tam za ten čas vydať zo seba to najlepšie a pomôcť chlapcom, ktorí sa zároveň snažili pomôcť mne. Tvoria skvelú partiu tvrdo pracujúcich hráčov. Želám im šťastie vo zvyšku základnej časti a dúfam, že sa prebojujú do play-off," skonštatoval Halák.



V tejto sezóne odchytal 21 zápasov v NHL



V závere prestupového obdobia (1. marca) sa jeho meno skloňovalo v súvislosti so zmenou dresu, napokon sa trejd neuskutočnil. Podstatnou prekážkou pre potenciálnych záujemcov bol jeho platný kontrakt do konca sezóny 2017/2018 na až 4,5 milióna dolárov ročne.









V NHL nastúpil v dresoch Islanders, Washington Capitals, St. Louis Blues a Montreal Canadiens na dovedna 388 zápasov (kariérny priemer 2,42 inkasovaného gólu a úspešnosť zákrokov 91,6 %). Pred "prevelením" na farmu zasiahol v tomto ročníku do 21 duelov, dosiahol 6 víťazstiev a v priemere inkasoval 3,23 gólu.