Halák sa možno vráti z farmy do NHL, Islanders trápi veľa inkasovaných gólov

RALEIGH 15. marca (WebNoviny.sk) - Jaroslav Halák by mohol byť podmienečne prepustený z vyhnanstva v Bridgeporte, píše o slovenskom hokejovom brankárovi server Newsday.com.



Podľa trénera New Yorku Islanders Douga Weighta bude jeho prípadný návrat do prvého tímu v NHL pravdepodobne predmetom stredajšej debaty. "Je to dobrý brankár," tvrdí o 30-ročnom gólmanovi Weight. "Nikdy sme nestratili vieru v Jarove schopnosti. Domnievame sa, že potreboval reštartovať kariéru, vyriešiť niektoré veci a vyzerá to tak, že sa mu to podarilo.".





Halák odchytal za Bridgeport Sound Tigers v AHL 24 zápasov s priemerom 2,17 inkasovaného gólu a 92,6-percentnou úspešnosťou zásahov. Islanders bojujú o play-off, aktuálne im vo Východnej konferencii patrí 8. priečka. V uplynulých štyroch dueloch inkasovali ich brankári Thomas Greiss a Jean-Francois Bérubé dokopy až sedemnásť gólov vrátane domáceho výprasku 4:8 s Carolinou.





"Ostrovania" v závere kalendárneho roka 2016 umiestnili Haláka na waiver listinu nechránených hráčov a odtiaľ ako nikým nechcený putoval na farmu. V závere prestupového obdobia (1. marca) sa jeho meno skloňovalo v súvislosti so zmenou dresu, napokon sa neuskutočnil nijaký trejd.



Podstatnou prekážkou pre potenciálnych záujemcov bol jeho platný kontrakt do konca sezóny 2017/2018 na až 4,5 milióna dolárov ročne. V NHL nastúpil v dresoch Islanders, Washingtonu Capitals, St. Louis Blues a Montrealu Canadiens na dovedna 388 zápasov (kariérny priemer 2,42 inkasovaného gólu a úspešnosť zákrokov 91,6 %). Pred prevelením na farmu zasiahol v tomto ročníku do 21 duelov.