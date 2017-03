Hackeri odhalili otca proruských akcií v krajinách V4, demonštrácie organizoval aj na Slovensku

PRAHA 14. marca (WebNoviny.sk) - Proruské demonštrácie v Poľsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku v roku 2014 organizoval bieloruský aktivista Aľaksandr Usovski. Peniaze na to mal od ruského oligarchu Konstantina Malofejeva, napísal v pondelok web českého denníka Hospodářské noviny (HN) s odvolaním sa na informácie zverejnené hackermi.



Všetko podľa HN vyšlo najavo, keď hackeri zo združenia Ukrainian Cyber Alliance prenikli do počítača Usovského a na internete nedávno zverejnili všetku jeho elektronickú korešpondenciu. Usovski pravosť uniknutých informácií potvrdil. .



V ČR Usovski oslovil proruského aktivistu a člena KSČM Ladislava Kašuka, ktorý chystal demonštráciu na Pražskom hrade proti "fašistom v Kyjeve". "Chcem vám pomôcť usporiadať v Prahe zhromaždenie proti vláde ukrajinských oligarchov s ukrajinským ľudom. Potrebujete peniaze na vlajky a bannery?" napísal Usovski.



Kašukovi poslal 250 eur a poprosil ho, či by nemohol kúpiť aj vlajky východoukrajinských separatistických ľudovej republík - Doneckej a Luhanskej. Tvrdil, že peniaze mu posiela zo svojho honorára za knihu o Stalinovi. Z mailov ale vyplýva, že v tom čase dostal 100 000 eur na vybudovanie siete organizácií v krajinách Vyšehradskej štvorky.



Usovski ešte Kašukovi poslal 500 eur na kúpu kamery značky Canon, aby českí aktivisti mohli robiť videá, ktoré potreboval pre výkazy sponzorovi - oligarchovi Malofejevovi.



Detské oblečenie mal poliať krvou



Ďalej presviedčal Kašuku, že musí kúpiť detské oblečenie, poliať ho krvou a 1. septembra 2014 poslať do Kyjeva prezidentovi Petrovi Porošenkovi. Zároveň mala nejaká žena na kameru nahrať emotívne vystúpenie, že ide o oblečenie mŕtvych detí z Donbasu, ktorých krv je na Porošenkových rukách. Ponúka, že mu na to pošle 400 eur a zaistí štáb ruskej štátnej televízie.



Z tejto časti nakoniec zišlo, pričom Kašuka vysvetlil, že na poštu pôjde sám, pretože nikto z jeho súputníkov s tým nechce mať nič spoločné. Aspoň však pošle fotky balíka, aby ich mohli použiť ruské médiá.



V rozpočte, ktorý poslal na jeseň 2014 do Moskvy, Usovski podľa HN tvrdí, že za demonštráciu v Budapešti spolu s tamojšou ultranacionalistickou stranou Jobbik zaplatil 2500 eur. Dve demonštrácie v Košiciach a Banskej Bystrici stáli 6000 eur.



Rozpočet na Poľsko bol ale viac ako dvojnásobný. Najužšie kontakty udržiaval Usovski s krajne nacionalistickou organizáciou Tábor veľkého Poľska (OWP). Tá zorganizovala demonštrácie proti ukrajinským nacionalistom a jej členovia napríklad zničili pamätník vojakov Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) vo východnom Poľsku.



Za tri mesiace minul 100-tisíc eur



Usovski stačil od augusta do konca októbra 2014 minúť všetkých 100 000 eur. S ešte veľkolepejšími plánmi vrátane zvolenia desiatich proruských poslancov do poľského Sejmu za 285 000 eur však už neuspel.



"Nechápem, čo sa stalo. Najskôr ma potľapkávali po ramene, a teraz - počkajte na chodbe, vaša otázka je odložená. A ja pritom mám v Poľsku, Česku a na Slovensku proruské hnutie, ktoré šliape ako hodinky a zajtra môže ísť na barikády. Akurát nemám rozpočet!" sťažuje sa Usovski jednému kolegovi.



HN s odvolaním sa na expertov píšu, že neúspech bol spojený s tým, že koncom leta 2014 dostal otázky súvisiace s Donbasom a Ukrajinou na starosť Vladislav Surkov - sivá eminencia Kremľa -, ktorý postupne odstránil väčšinu tamojších poľných veliteľov a "odstrihol" tiež ďalších ľudí spojených s Malofejevom.



Ten sa následne sústredil na Čiernu Horu, tam ale Usovski nemal kontakty, ktoré chcel získať aj od Kašuku. Medzitým sa venoval aj čisto komerčným projektom, vrátane dovozu poľských jabĺk bez ohľadu na ruskej sankcie, uzatvárajú HN.