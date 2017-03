HC Slovan Bratislava sa vyjadril k odchodu Maroša Krajčiho

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) - Hokejový klub HC Slovan Bratislava potvrdil, že Maroš Krajči oficiálne požiadal o uvoľnenie z funkcií generálneho manažéra, predsedu predstavenstva a predsedu občianskeho združenia HC Slovan Bratislava mládež. "Belasí" sa vzniknutou situáciou zaoberajú a intenzívne hľadajú riešenie, s ktorým verejnosť oboznámia na mimoriadnej tlačovej konferencii najneskôr do konca apríla.





"V Slovane plynule prebiehajú prípravy na novú sezónu v KHL. K prioritám patrí predĺženie spolupráce s generálnym partnerom, sledovanie nových posíl a príprava zmlúv po 1. máji 2017, ako aj príprava na začiatok predpredaja sezónnych vstupeniek 2017/2018," povedal člen predstavenstva Juraj Široký ml. na webe hcslovan.sk. Klub dementoval informáciu, že Krajčiho nástupcom sa stane Radovan Okenka. "Nebude jednoduché nájsť zaňho náhradu. Verím však, že nové personálne riešenie predstavíme do niekoľkých týždňov," poznamenal Juraj Široký mladší..





Krajči na post generálneho manažéra Slovana oficiálne nastúpil 1. mája 2000. Pod jeho vedením belasí vyhrali šesťkrát slovenskú ligu, raz Kontinentálny pohár. Do Bratislavy sa mu podarilo prilákať kluby NHL New York Rangers a Tampa Bay Lightning, pred piatimi rokmi dotiahol rokovania o vstupe mužstva do Kontinentálnej hokejovej ligy. Ešte pred pár týždňami bol v Moskve rokovať o ďalšej sezóne a predaji televíznych práv.