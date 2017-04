HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016







Bratislava, 26.4.2017 ( WBN/PR ) – Skupina HB Reavis podľa poslednej výročnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 vykázala pozitívny čistý zisk dosahujúci 107,5 milióna EUR. Napriek náročnej politickej situácii v Európe, na ktorú malo veľký vplyv najmä referendum o Brexite, sa skupine podarilo dosiahnuť rekordný počet dokončených projektov, udržať si veľmi dobré výsledky v prenájmoch a pokročiť ďalej vo svojom pláne rastu. .



Kľúčové finančné údaje:



• Čistý zisk dosiahol 107,5 milióna EUR v porovnaní s 244,6 milióna EUR v roku 2015



• Prevádzkový zisk dosiahol 235,3 milióna EUR v porovnaní s 302,5 milióna EUR v roku 2015



• Pohyby kurzov, primárne devalvácia GBP a v menšej miere aj PLN, ovplyvnili čistý zisk celkovo o 95,4 milióna EUR, z čoho menej ako 10 miliónov EUR boli realizované straty



• Miera návratnosti vlastného imania pre akcionárov – 6,9 % v porovnaní s 29,3 % v roku 2015



• Paušálna hodnota celkového majetku dosiahla 2,1 miliardy EUR, čistá hodnota aktív takmer 1,2 miliardy EUR



• Výrazný pokles pomeru čistého dlhu k celkovému majetku z 29,7 % na konci roku 2015 na 17,4 % ku koncu roku 2016



• Výrazné hotovostné rezervy dosahujúce 316,4 milióna EUR alebo takmer 15 % z celkovej bilančnej hodnoty.



Hlavné firemné úspechy:



• Pretrvávajúci dopyt po budovách z dielne HB Reavis na všetkých trhoch: podpísané zmluvy na takmer 134 000 m2 hrubej prenajímateľnej plochy, vysoká priemerná obsadenosť (88 %) projektov z portfólia generujúceho zisk, vysoký počet podpísaných nájomných zmlúv pred dokončením projektu s klientmi v Prahe a Bratislave, medzi ktorých patria napríklad BNP Paribas, Accenture, General Electric International a SAP



• Dokončenie štyroch kancelárskych projektov v dvoch európskych hlavných mestách (Gdanski Business Center D a West Station I vo Varšave a Twin City B & C v Bratislave) a dvoch projektov pre maloobchod: v Hradci Králové (Česká republika) a v Bratislave – tieto projekty ponúkajú spoločne 136 700 m2 hrubej prenajímateľnej plochy



• Desať kancelárskych projektov (West Station II, Varso 1, Varso 2, Varso Tower, 33 Central, Cooper & Southwark, 20 Farrindgon, Agora HUB, Agora Tower a Twin City Tower) vo výstavbe v štyroch krajinách. Ich celková hrubá hodnota (GDV) po dokončení presiahne 1,5 miliardy EUR



• Posilňovanie a diverzifikácia developerských aktivít prostredníctvom akvizície piatich nových projektov v Českej republike, Maďarsku, Spojenom kráľovstve a na Slovensku v celkovej protihodnote 85,4 milióna EUR, čo predstavuje jedinečné príležitosti vybudovať nové výnimočné developerské projekty



• Odpredaj 14 dokončených investičných projektov v celkovej hrubej hodnote (GDV) presahujúcej 1 miliardu EUR (vrátane odpredajov z fondu HB Reavis CE REIF)



• Dosiahnutie pomeru 50:50 medzi projektmi v štádiu výstavby a projektmi odovzdanými do užívania, ktoré vytvárajú zisk



• Príjmy z nových bankových pôžičiek a vydaných dlhopisov narástli na viac ako 320 miliónov EUR –



• Vytvorenie špecializovaného tímu na rozvoj obchodnej činnosti v Berlíne.



Rok 2016 sa niesol v znamení vynikajúcej výkonnosti a rozbehu viacerých strategických iniciatív. Spoločnosť HB Reavis spustila službu Origameo, ktorej cieľom je poskytovať komplexné, na mieru šité poradenstvo a riešenia kancelárskych priestorov. Služba je určená pre klientov, ktorí majú záujem o nové moderné kancelárie. Multidisciplinárny tím Origameo pozostáva z architektov, dizajnérov, expertov z oblasti sociálnych vied, inovátorov a obchodných poradcov. Tí pomáhajú zákazníkom vyťažiť to najpozitívnejšie zo sťahovania do nových priestorov – odo dňa, kedy si prvýkrát uvedomia potrebu presťahovať sa, až po okamih, keď sa v nových kanceláriách zabývajú.



Spoločnosť navyše spustila projekt HubHub, rozsiahlu coworkovú platformu. Táto medzinárodná platforma je určená rýchlo rastúcemu segmentu klientov, ako sú napríklad freelanceri alebo start-upy. Prvým zákazníkom vo Varšave a v Bratislave otvorí dvere v priebehu roka 2017.



HB Reavis je zároveň prvým developerom v strednej Európe, ktorý sa rozhodol získať certifikát WELL pre svoje portfólio developerských projektov. Tým poukazuje na svoj zámer zlepšovať komfort a spokojnosť ľudí vo svojich projektoch.



Rôzne aktivity naplňujúce poslanie spoločnosti, stať sa jedným z najatraktívnejších zamestnávateľov, priniesli dôležité ocenenie: HB Reavis bol spoločnosťou AON Hewitt vyhlásený za najlepšieho zamestnávateľa 2016 v Poľsku.



Pavel Trenka, generálny riaditeľ skupiny HB Reavis, povedal: „Výsledky za rok 2016 potvrdzujú, že naša geograficky rôznorodá prítomnosť a integrovaný model realizácie projektov sa ukázali byť správnou cestou napriek politickej neistote, ktorá otriasla aj trhom nehnuteľností. Vďaka obrovskej snahe celého nášho tímu sa nám podarilo odovzdať do užívania najväčšiu plochu komerčných priestorov (136 700 m2) v histórii našej spoločnosti. Nespochybniteľný dôkaz nadštandardnej kvality našich produktov možno vidieť v prejavenom záujme mnohých svetových organizácií a firiem, ktoré sa rozhodli vo výraznej miere investovať do našich budov. Veľmi dobré výsledky v súvislosti s prenájmom znamenajú, že svoj nový pracovný domov našlo v budovách spoločnosti HB Reavis v minulom roku približne 10 000 zamestnancov. Skupina HB Reavis začala nový rok vo veľmi dobrej finančnej kondícii, pričom čistá zadlženosť celej skupiny je približne 17,4 %. Celý tím s obrovským nadšením očakáva ďalší postup prác na našich vlajkových projektoch vo Varšave (Varso Place), Budapešti (Agora) a Bratislave (Stanica Nivy).“