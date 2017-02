HB REAVIS OZNÁMIL ZÁMER ZÍSKAŤ CERTIFIKÁT WELL

Bratislava 13.februára 2017 -Bratislava 13.februára 2017 - Medzinárodná developerská spoločnosť HB Reavis dnes informovala o svojom zámere získať certifikát WELL pre svoje tri projekty komerčných budov od inštitútu IWBI™ (International WELL Building Institute™) podľa štandardu WELL Building Standard™ (WELL), ktorý je prvým stavebným štandardom zameraný na zlepšenie zdravia ľudí a ich celkovej pohody inovatívneho prístupu k riešeniu ich budov. .Zavedenie certifikátu umožní spoločnosti HB Reavis prispievať k celkovému zdraviu a dobrej pohode ľudí pracujúcich v jej budovách. Tento záväzok chce napĺňať nielen pri projektovaní a výstavbe, ale aj pri prevádzkovaní budov. V rámci tohto inovatívneho stavebného certifikačného programu boli zaregistrované nasledujúce projekty:- budova Twin City Tower v Bratislave je registrovaná na udelenie certifikátu WELL Core & Shell (stavby s predpísaným vybavením budov a ich okolia),- kancelárske priestory spoločnosti HB Reavis v rámci projektu Twin City C v Bratislave sú registrované na udelenie certifikátu New and Existing Interiors (nové a existujúce interiéry),- kancelárska budova na Vinohradskej ulici v Prahe je registrovaná na udelenie certifikátu WELL Core & Shell.vysvetlil Peter Čerešník, Group Leasing Director spoločnosti HB Reavis. Okrem toho dodal:Systém WELL spravuje inštitút IWBI. WELL je systém určený na meranie, certifikáciu a monitorovanie vlastností zastavaného priestoru, ktoré ovplyvňujú ľudské zdravie a kondíciu prostredníctvom zlepšovania kvality vzduchu, vody, stravovania, osvetlenia, ale takisto možnosti pohybu, pohodlia a celkového postoja k týmto témam. Systém WELL je založený na komplexnom medicínskom výskume, ktorý skúma vplyv budov, v ktorých trávime viac ako 90 % času, na zdravie a kondíciu ľudí, ktorí v nich bývajú a pracujú.Po dokončení troch spomínaných projektov im inštitút IWBI môže udeliť certifikát WELL na základe prísnych testov a záverečného vyhodnotenia spoločnosťou Green Business Certification Inc. (GBCI), ktorá je nezávislým certifikačným orgánom pre systém WELL. Tým sa zabezpečí, že tieto projekty budú spĺňať všetky požiadavky systému WELL. Spoločnosť HB Reavis plánuje získať certifikát WELL aj pre plánovanú výstavbu kancelárskych budov vo Varšave a v Budapešti.O spoločnosti HB ReavisMedzinárodná developerská skupina HB Reavis vznikla v?roku 1993 v?Bratislave. Pôsobí vo Veľkej Británii, Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v?Maďarsku a?v?Turecku. Podľa "Top Developers Survey" magazínu Property EU je v?súčasnosti tretím najväčším developerom kancelárskych priestorov v?Európe. Spoločnosť doposiaľ realizovala 993-tisíc metrov štvorcových moderných kancelárií, obchodno-zábavných a logistických centier. Ďalších vyše milióna metrov štvorcových je vo fáze realizácie, plánovania alebo povoľovania výstavby. HB Reavis využíva na všetkých trhoch tzv. integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, výstavbu, správu majetku a investičný manažment. Spoločnosť má celkové aktíva 2,1 miliardy EUR s?čistou hodnotou 1,2 miliardy EUR. S?vyše 500 odborníkmi pracujúcimi po celej Európe patrí HB Reavis medzi lídrov na trhu komerčných nehnuteľností. ?Potvrdzujú to aj získané ocenenia ako napríklad "Developer roka 2015 v?strednej a?východnej Európe" udelený odbornou porotou CEE Quality Award, či UK Property Awards za najlepšiu kancelársku architektúru v?Londýne v?roku 2015 za projekt 33 Central. Viac informácií získate ?na? http://www.hbreavis.com