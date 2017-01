Gutová víťazkou zjazdu v Cortine, Vonnová opäť spadla

CORTINA DAMPEZZO 28. januára (WebNoviny.sk) - Obhajkyňa veľkého glóbusu Lara Gutová triumfovala v sobotňajšom zjazde v talianskom stredisku Cortina dAmpezzo v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok.



Dvadsaťpäťročná Švajčiarka zvládla 2,6 km dlhú trať za 1:37,08 min a tešila sa zo svojho 23 víťazstva v pretekoch SP v kariére, siedmeho v zjazde. Bronzová medailistka v tejto disciplíne zo ZOH 2014 v Soči zdolala o päť stotín sekundy domácu aktérku Sofiu Goggiovú, na treťom mieste zaostala o 47 stotín priebežná líderka hodnotenia zjazdu Slovinka Ilka Štuhecová. .



Gutová piatym prvenstvom v tejto sezóne (prvým v zjazde) skresala náskok Američanky Mikaely Shiffrinovej na čele celkovej klasifikácie SP na 30 bodov. V poradí zjazdu jej tiež patrí druhá priečka, na spomenutú Štuhecovú má však odstup až 77 bodov. Do konca ročníka lyžiarky absolvujú už len dva zjazdy - 4. marca v juhokórejskom Čongsone a 15. marca v americkom Aspene.



Sobotňajší ostrý zjazd rovnako ako piatkový tréning nedokončila po páde americká hviezda Lindsey Vonnová. Navrátilkyňa do kolotoča SP po zranení stratila kontrolu nad lyžami v hornej časti svahu Olympia delle Tofane v ľavotočivej zákrute a skončila v ochrannej sieti. Na tom istom mieste spadla aj v piatok. Pád zrejme nebol vážny, pretože Vonnová vstala a zlyžovala svah do priestoru cieľa. Pred incidentom mala na konte priebežne najlepší čas.



1. Lara Gutová (Švaj.) 1:37,08 min, 2. Sofia Goggiová (Tal.) +0,05 s, 3. Ilka Štuhecová (Slovin.) +0,47, 4. Viktoria Rebensburgová (Nem.) +0,53, 5. Nicole Schmidhofferová (Rak.) +0,77, 6. Verena Stufferová (Tal.) +0,78



1. Ilka Štuhecová (Slovin.) 437 bodov, 2. Lara Gutová (Švaj.) 360, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 300, 4. Tina Weiratherová (Licht.) 206, 5. Johanna Schnarfová (Tal.) 183, 6. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 171



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1053 bodov, 2. Lara Gutová (Švaj.) 1023, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 709, 4. Tessa Worleyová (Fr.) 688, 5. Ilka Štuhecová (Slovin.) 685, 6. Tina Weiratherová (Licht.) 554, 7. Wendy Holdenerová (Švaj.) 523, 8. Nina Lösethová (Nór.) 439, 9. Veronika Velez-Zuzulová (SR) 435, 10. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 398, 11. Petra Vlhová (SR) 391