Gutová s víťazným hetrikom v super G, Vonnová robila chyby

Švajčiarka Lara Gutová to myslí vážne s naháňaním Mikaely Shiffrinovej na čele Svetového pohára alpských lyžiarok. Po druhom....

GARMISCH-PARTENKIRCHEN 22. januára (WebNoviny.sk) - Švajčiarka Lara Gutová to myslí vážne s naháňaním Mikaely Shiffrinovej na čele Svetového pohára alpských lyžiarok.



Po druhom mieste v sobotňajšom zjazde Gutová ovládla nedeľňajší super G v Garmisch-Partenkirchene s náskokom 67 stotín sekundy pred Rakúšankou Stephanie Venierovou, pre ktorú sú to prvé stupne víťazov v kariére na pretekoch tohto rangu. Tretie miesto si vyjazdila Tina Weiratherová z Lichtenštajnska s odstupom 86 stotín.



Vonnovej jazda plná chýb



Víťazka zjazdu zo soboty Američanka Lindsey Vonnová v nedeľu na Kandahare predviedla jazdu plnú chýb, ktorá jej stačila "iba" na 9. miesto. Obhajkyňa celkového prvenstva vo Svetovom pohári Gutová v bojoch o veľký glóbus znížila náskok vedúcej Američanky Mikaely Shiffrinovej na 135 bodov.



Tretia priečka patrí Slovinke Ilke Štuhecovej, elitné Slovenky stále obsadzujú miesta v prvej desiatke. Špecialistka na slalom Veronika Velez-Zuzulová je ôsma a Petre Vlhovej, ktorá kombinuje slalomy s obrovskými slalomami, patrí 10. miesto.



Gutovej celkovo 11. triumf v super G



Gutová dovŕšila v Ga-Pa tohtosezónny víťazný hetrik v superobrovskom slalome, keď predtým triumfovala v kanadskom Lake Louise aj francúzskom Val d´Isere. Celkovo už má 11 triumfov v tejto disciplíne SP, čo je polovica spomedzi všetkých jej prvých miest vo SP.



Na čele discplíny má sympatická 25-ročná Švajčiarka náskok 80 bodov pred Weiratherovou, ktorá je tiež výnimočne úspešná v tejto sezóne - po dvoch druhých miestach pridala tentoraz tretie. "Náš tréner to postavil pomerne ťažko. Nemala som pocit, že dobre stojím na lyžiach. Včera som svoju jazdu lepšie cítila, ale bolo to len 80 bodov, zatiaľ čo dnes plný zásah, teda stovka," uviedla šťastná Lara Gutová podľa webu laola1.at.



"Nemala som to vôbec jednoduché. Od pondelka do stredy som bola chorá s horúčkou a včera po zjazde som cítila veľkú únavu. Vydala som však zo seba všetko a vyšlo to výborne," poznamenala 23-ročná Venierová, ktorej maximom vo Svetovom pohári bolo doteraz 6. miesto z decembrového super G vo Val d´Isere. "Väčšinou nemám dopredu vysoké ambície, aby som potom nebola sklamaná. Dnes sklamaná rozhodne nie som," doplnila Venierová na webe ORF.



Super G žien:



1. Lara Gutová (Švaj.) 1:17,92 min, 2. Stephanie Venierová (Rak.) +0,67 s, 3. Tina Weiratherová (Licht.) +0,86, 4. Nicole Schmidhoferová (Rak.) +1,07, 5. Tessa Worleyová (Fr.) +1,08, 6. Elena Curtoniová (Tal.) +1,25,...9. Lindsey Vonnová (USA) +1,65



Poradie v hodnoten ísuper G (po 3 zo 7 pretekov):



1. Lara Gutová (Švaj.) 300 bodov, 2. Tina Weiratherová (Licht.) 220, 3. Stephanie Venierová (Rak.) 125, 4. Nicole Schmidhoferová (Rak.) 108, 5. Elena Curtoniová (Tal.) 107, 6. Ilka Štuhecová (Slovin.) a Tessa Worleyová (Fr.) obe 90, 8. Kajsa Klingová (Švéd.) 82



Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 19 z 37 pretekov):



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1008 bodov, 2. Lara Gutová (Švaj.) 873, 3. Ika Štuhecová (Slovin.) 625, 4. Tessa Worleyová (Fr.) 608, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 605, 6. Tina Weiratherová (Licht.) 536, 7. Wendy Holdenerová (Švaj.) 515, ,...