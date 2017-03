GuitarWorld.com predstavil exkluzívne premiéru skladby End of Earth, novej kompozície a videa Richie Kotzena

Bratislava, 29.3.2017 ( WBN/PR ) - Po beznádejne vypredanom bratislavskom a olomouckom koncerte WINERY DOGS v roku 2016 sa Richie so svojou kapelou predstaví na jediných dvoch koncertocch v Bratislave 12.9. a v Prahe 14.9.“Skutočne cítim potrebu cestovať a hrať toľko koncertov, koľko len môžem a kdekoľvek môžem.” hovorí Kotzen. “Je to jedna z vecí, ktoré nevieš skopírovať, ukradnúť, alebo stiahnuť na nete. Je to hlboký zážitok „dávania a brania“ medzi oboma, medzi umelcom na jednej a publikom na strane druhej, neexistuje pre mňa nič silnejšie na tejto zemi. " .