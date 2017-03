Guardiola chystá v Manchestri City revolúciu, odísť môže až 18 hráčov

Koniec Manchestru City v osemfinálovej fáze tohtosezónnej edície futbalovej Ligy majstrov spôsobil, že šatňu "Citizens" s veľkou pravdepodobnosťou....

MANCHESTER 20. marca (WebNoviny.sk) - Koniec Manchestru City v osemfinálovej fáze tohtosezónnej edície futbalovej Ligy majstrov spôsobil, že šatňu "Citizens" s veľkou pravdepodobnosťou zasiahnu v lete veľké zmeny. Z anglického klubu by mohlo odísť až 18 hráčov, "Citizens" sú údajne pripravení minúť na posily 150 miliónov libier.



"Teraz bude pre mňa jednoduchšie zmeniť veľa vecí," cituje The Guardian slová tréner City Pepa Guardiolu po vypadnutí z "milionárskej" Ligy majstrov, v ktorej 46-ročný rodák zo Santpedora v predošlých siedmich prípadoch zakaždým dosiahol minimálne semifinále. Spomenuté periodikum tiež dodáva, že Španielove plány nemožno nazvať zmenami. Oveľa výstižnejšie vraj znie slovo "revolúcia"..





V kuloároch sa už skloňujú mená futbalistov, s ktorými v budúcej sezóne nepočítajú. Na odchode sú údajne Yaya Touré, Gael Clichy, Pablo Zabaleta, Willy Caballero, Jesús Navas, Bacary Sagna a Tosin Adarabioyo, uvedenej sedmičke na Etihad Stadium končia zmluvy. Guardiola taktiež nepočíta s kvintetom hráčov na hosťovaní - Joe Hart, Samir Nasri, Eliaquim Mangala, Wilfried Bony a Jason Denayer. Istým miestom si nemôžu byť ani Sergio Agüero, Vincent Kompany, Aleksandar Kolarov, Fabian Delph, Fernando a Kelechi Iheanacho.



Guardiola si už údajne vyhliadol niekoľkých možných posíl. Spomína sa brankár Ederson Moraes z Benficy Lisabon, ktorý by mohol vytlačiť z mužstva Čiľana Claudia Brava či gólman Realu Madrid Keylor Navas. Niekdajšieho kormidelníka FC Barcelona a Bayernu Mníchov zaujalo aj duo krajných bekov z Tottenhamu Hotspur Kyle Walker a Danny Rose, stopér Athletica Bilbao Aymeric Laporte, nemecký mladík Timo Werner z RB Lipsko či útočník londýnskeho Arsenalu Alexis Sánchez.