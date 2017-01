Guantánamo do Obamovho odchodu nezavrieme, priznal Biely dom

WASHINGTON 18. januára (WebNoviny.sk) - Americká vojenská väznica Guantánamo na Kube ostane v prevádzke aj po odchode prezidenta Baracka Obamu z úradu. Hovorca Bieleho domu Josh Earnest v utorok prvýkrát priznal, že do skončenia Obamovho funkčného obdobia sa vláde nepodarí naplniť plán na uzavretie tohto zariadenia.



Agentúra AP v tejto súvislosti napísala, že ide o prvé verejné vyhlásenie, v ktorom Obamova vláda uznala, že nedokáže splniť jeden z kľúčových sľubov svojej volebnej kampane. Pentagon zároveň v utorok potvrdil prepustenie 10 väzňov z Guantánama, ktorých ešte v pondelok previezli do Ománu.



O prijatí týchto mužov informovala už v pondelok vláda v Ománe s tým, že prepustení podstúpia v tejto arabskej krajine rehabilitačný program.Omán, na základe žiadosti prezidenta Obamu, prijal dvoch Afgancov a ôsmich zajatcov pochádzajúcich z Jemenu, kde v posledných rokoch zúri občianska vojna.V americkom vojenskom zariadení Guantánamo na Kube tak ostáva zvyšných 45 zajatcov.



Obama sa počas svojho pôsobenia v Bielom dome snažil o znižovanie obsadenosti väznice Guantánamo, ktorú však nedokázal úplne uzavrieť. Jeho nástupca Donald Trump ešte počas vlaňajšej predvolebnej kampane vyhlásil, že túto väznicu chce nielen zachovať, ale ju aj "naplniť (ďalšími) ničomníkmi". Vo väzenskom zariadení Guantánamo, zriadenom USA v rámci tzv. vojny proti terorizmu, boli v minulosti zadržiavané stovky zajatcov podozrivých z teroristickej činnosti, a to väčšinou bez vznesenia obvinení či súdneho procesu.