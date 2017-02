Guano Apes vystúpia v Prahe a Viedni

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) - Nemecká rocková kapela Guano Apes sa predstaví v októbri v Českej republike a Rakúsku. Štvorčlenná formácia na čele so speváčkou Sandrou Nasić vystúpi 27. októbra v pražskej Meet Factory a o dva dni neskôr vo viedenskej hale Gasometer.



Stane sa tak v rámci ich nadchádzajúceho európskeho Proud Like A God Tour 2017, ktoré odštartujú 6. októbra v Zürichu. Okrem toho zavítajú napríklad aj do Mníchova, Frankfurtu, Hamburgu, Berlína či Amsterdamu, kde šnúru 5. novembra zakončia. .



Kapela vznikla v roku 1994 v meste Göttingen. Okrem spomínanej Nasić ju tvoria aj Henning Rümenapp (gitara), Stefan Ude (basgitara) a Dennis Poschwatta (bicie). Na konte majú zatiaľ päť štúdiových albumov - Proud Like A God (1997), Dont Give Me Names (2000), Walking On A Thin Line (2003), Bel Air (2011) a Offline (2014). Medzi ich hity patria napríklad skladby Open Your Eyes, Lords Of The Boards, Big In Japan, No Speech Living In A Lie či Kumba Yo!.



Informácie pochádzajú z webstránky www.guanoapes.org a archívu agentúry SITA.