Gruzínskym futbalistom sa pod Weissovým vedením nedarí, naznačil svoj odchod

TBILISI 25. marca (WebNoviny.sk) - Gruzínska futbalová reprezentácia vedená slovenským trénerom Vladimírom Weissom prehrala v piatkovom súboji kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska s hráčmi Srbska 1:3. Tím z Kaukazu získal v doterajších piatich eliminačných dueloch iba 2 body a skúsený 52-ročný niekdajší lodivod SR po stretnutí v Tbilisi naznačil, že by predčasne mohol ukončiť svoju misiu pri gruzínskom mužstve.



"Som rozčarovaný z našej prehry aj zo spôsobu, ako k nej došlo. Po piatich kolách kvalifikácie máme len dva body. Moja budúcnosť? Momentálne je všetko na Gruzínskej futbalovej federácii. Ak si ľudia v nej myslia, že by som mal ísť, pôjdem. Nie som z tých, ktorí za neúspech vinia iných alebo odchádza od nedokončenej práce, ale nemôžem vybehnúť na ihrisko a robiť veci namiesto hráčov," cituje Weissove slová srbský portál novosti.rs..





Podľa bývalého kouča Artmedie Petržalka či Saturnu Ramenskoje bol v piatkovom súboji rozdiel v hráčskej kvalite, pričom dodal, že od niektorých zverencov očakával lepšie výkony. "Lepšie sa pozrite na kluby, v ktorých hrávajú srbskí a kde moji hráči - v Azerbajdžane, v Macedónsku, v Poľsku. Proti motivovanému srbskému tímu to nestačí. Bohužiaľ, urobili sme chyby a preto sme prehrali. Srbi mali tri momenty, ktoré využili. Niektorí naši hráči nehrali na požadovanej úrovni," doplnil Weiss podľa webu sportbox.ru.



Bodový zisk Srbov po niekoľkýkrát v tejto kvalifikácii režíroval legionár z anglického Southamptonu Dušan Tadič. V závere prvého polčasu premeneným pokutovým kopom vyrovnal na 1:1 a po zmene strán z jeho prihrávok profitovali Aleksandar Mitrovič a Mijat Gačinovič. Tadič je v doterajšom priebehu eliminácie najdôležitejším ozubeným kolieskom v srbskom súkolí. Z dvanástich kvalifikačných gólov národného mužstva zariadil jedenásť: štyri sám strelil, na ďalších sedem prihral.



Srbi sú v polovici eliminačného cyklu s jedenástimi bodmi lídrom D-skupiny o skóre pred druhými Írmi. "Získali sme veľmi dôležité tri body. Bohvie, koľkýkrát sme takto zle vstúpili do zápasu. Opakovali sa scenáre z duelov proti Moldavsku, Rakúsku a Walesu. Vedeli sme však, že keď začneme hrať tak, ako vieme, zmeníme to v náš prospech," vyhlásil pre Blic Sport Dušan Tadič. "V júni proti Walesu nás čaká najdôležitejší zápas celej kvalifikácie. Ak vyhráme, budeme veľmi blízko postupu na majstrovstvá sveta," nadviazal stredopoliar Srbov Nemanja Matič, ktorý v minulosti pôsobil aj na Slovensku.