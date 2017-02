Gretzky má jednoduchý recept na to, aby ho Jágr neprekonal

NEW YORK 23. februára (WebNoviny.sk) - Česká hokejová legenda Jaromír Jágr nedávno oslávil 45. narodeniny, stále hrá v zámorskej NHL a patrí medzi lídrov klubu Florida Panthers. Body síce už nezbiera tak ako kedysi, napriek tomu sa mu už podarilo pokoriť hranicu 1900 bodov. V tejto štatistike je pred ním už len Wayne Gretzky, na ktorého rodák z Kladna stráca viac ako 900 bodov.



Pri príležitosti narodenín Jaromíra Jágra a prekonania míľnika si na účet "hokejového nezmara" zavtipkoval aj sám Gretzky. "Či môže Jágr prekonať môj rekord v produktivite, ak ešte bude hrať v NHL niekoľko sezón? Ak sa k môjmu maximu priblíži, tak mu schovám korčule," prinieslo Gretzkého vyjadrenie verifikované konto zámorskej NHL na mikroblogovacej sieti Twitter..



V zámorí sa Jaromír Jágr objavil ako 18-ročný v sezóne 1990/1991, dlho hral za Pittsburgh po boku Marka Recchiho, Paula Coffeyho, Rona Francisa či Maria Lemieuxa. Postupne sa vypracoval na hviezdu nielen v klubovom meradle, ale aj v reprezentácii. S "tučniakmi" sa dvakrát tešil zo zisku Stanleyho pohára, v národnom tíme si vybojoval olympijské zlato v japonskom Nagane 1998 aj dva tituly majstra sveta v rokoch 2005 a 2010.



V kanadsko-americkej profilige Jágr už atakuje hranicu 1700 zápasov v základnej časti, chýba mu dvanásť štartov. V mnohých historických štatistikách NHL sa pohybuje v popredí, vo viacerých je pred ním len Gretzky. Na svojom konte má 1902 bodov v základnej časti za 760 gólov a 1142 asistencií. Jeho štatistiky mohli byť omnoho impozantnejšie, no v rokoch 2008 až 2011 pôsobil v ruskom Omsku. "Nikto nevie, či by to tak bolo. Žiadny svoj krok neľutujem," povedal už mnohokrát Jágr.