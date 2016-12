Grécki anarchisti údajne kontaminovali chlórom potraviny

ATÉNY 21. decembra (WebNoviny.sk) - Viacero nealkoholických nápojov a potravín vyrábaných nadnárodnými spoločnosťami museli stiahnuť z predaja v širšom okolí Atén kvôli skupine gréckych anarchistov, ktorí do potravín údajne vstrekovali chlór a kyselinu chlorovodíkovú. Oznámil to grécky úrad dohliadajúci na bezpečnosť potravín (EFET).



Medzi preventívne stiahnutými produktmi sú napríklad aj niektoré z menších fliaš Coca-Coly Light či Nestea od firmy Nestlé, ďalej tiež viaceré omáčky od spoločnosti Unilever a mlieko od spoločnosti Delta, spresnil EFET.







Príspevok obsahoval podrobnosti ohľadne metódy, ktorú skupina údajne použila na znehodnotenie potravín. Priložené k nemu boli tiež viaceré fotografie znázorňujúce fľaštičky s kyselinou a tiež to, ako sa výrobky kontaminujú pomocou injekčných striekačiek.



Grécka polícia prípad vyšetruje, na jeho objasňovaní sa podieľa aj protiteroristické oddelenie.