Grafton Slovakia: partner 10. ročníka Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity



Bratislava, 11. 4. 2017 ( WBN/PR ) – Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity zorganizovala už 10. ročník Modelovej konferencie. Cieľom konferencie bolo poskytnúť študentom možnosť implementovať nadobudnuté poznatky, najmä v oblasti diplomatickej negociácie, do praxe a zároveň zdokonaliť vyjednávacie a argumentačné schopnosti. Partnerom tejto významnej konferencie sa stala personálna agentúra Grafton Slovakia. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska.



Hlavným zámerom unikátneho projektu, ktorá je určená študentom Ekonomickej univerzity, ale aj iných vysokých škôl, je upozorniť a poukázať na aktuálne problémy a výzvy trhu práce. .



Podpora študentov k lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce



„Podľa našich skúseností, prestíž vysokých škôl a skvalitnenie študijných programov vedú k nárastu percentuálnej miery uplatnenia absolventov na trhu práce po ukončení štúdia. Modelová konferencia EU umožňuje stretnúť sa so zaujímavým a novými talentami na trhu práce. V úlohe hlavného partnera konferencie sme si stanovili za cieľ podporovať praktické zručnosti a vedomosti študentov potrebné pre trh práce, poskytnúť im kariérne poradenské služby a prostredníctvom workshopov prispieť k ich lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce. Študentom ponúkneme návod ako správne vypracovať profesionálne CV, ktoré vo väčšine prípadov aj uplatníme u našich klientov,“ uviedla Dagmara Haľamová, manažérka divízie Business Support Centres so spoločnosti Grafton Slovakia.



Ako funguje modelová konferencia v praxi?



Na príprave konferencie študenti FMV EU pracujú od začiatku piateho ročníka a sú rozdelení do dvoch skupín: negociačnej a organizačnej. V rámci negociačného tímu sa vytvoria 3 sekcie – energeticko-bezpečnostná, politická a rozvojová. Organizačný tím je zodpovedný za celkovú organizáciu konferencie, tvoria ho:



• tím diplomatického protokolu – zodpovedný za komunikáciu s odborníkmi a hosťami konferencie,



• tím mediálnej komunikácie – zodpovedný za komunikáciu s médiami ,



• tím fundraisingu – vypracováva projekty na získanie finančnej podpory,



• tím pre univerzitné partnerstvá – prepája študentov z rôznych odborov a nadväzuje nové partnerstvá na úrovni univerzít.



Hlavným jazykom summitu je angličtina s ponukou tlmočenia do španielčiny a nemčiny. K výsledkom sa vyjadria odborníci z danej problematiky a poskytnú tak študentom profesionálne zhodnotenie ich celo semestrálnej práce.



O spoločnosti Grafton Slovakia



Personálna agentúra Grafton Slovakia pôsobí na slovenskom trhu už 12 rokov a vďaka širokému portfóliu služieb spĺňa všetky požiadavky v oblasti ľudských zdrojov. Svojim lokálnym i medzinárodným klientom, i uchádzačom o prácu, ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení, napríklad Talent Banka, konzultácie v oblasti ľudských zdrojov, vrátane služieb, ktoré odbremenia zákazníkov od náročnej administratívy spojenej s celým náborovým procesom veľkého počtu zamestnancov.



Grafton Slovakia pôsobí v rámci CEE v 6 krajinách. Od roku 2004 našiel zamestnanie pre viac ako 7000 kandidátov na slovenskom pracovnom trhu a uchádzačom o zamestnanie ponúka viac ako 600 voľných pracovných pozícii, čo je najviac na Slovensku. Referenciou odborných skúseností v oblasti ľudských zdrojov je dlhodobá spolupráca a partnerstvo s viac ako 1500 spoločnosťami.



Grafton Slovakia pôsobí na Slovensku v Bratislave, v Trenčíne, v Nitre, v Košiciach a zamestnáva viac ako 55 zamestnancov. Grafton konzultanti sa úzko špecializujú na oblasti: IT & Telekomunikácie, Financie a Bankovníctvo, Výrobu, Inžiniering a Logistiku, Stavebníctvo a Reality, Obchod a Marketing, Ľudské zdroje (HR) a Absolventské pozície.