Grafton Slovakia: hlavný kariérny poradca Profesia Days 2017



BRATiSLAVA 20. februára 2017 (WBN/PR) - Najväčší veľtrh práce Profesia Days 2017 vstupuje do svojho 8. ročníka. Dňa 1. a 2. marca tohto roka otvorí bratislavské výstavisko Incheba svoje brány študentom, absolventom stredných a vysokých škôl, ale i uchádzačom o prácu z celého Slovenska. Personálna agentúra Grafton Slovakia sa už po 8. krát zúčastní tohto informatívneho fóra ako významná personálna agentúra. V úlohe hlavného kariérneho poradcu Profesia Days 2017 bude poskytovať komplexné poradenstvo pre kandidátov i firmy.



Najviac zamestnávateľov na jednom mieste, kde sa ľudia môžu inšpirovať prednáškami úspešných ľudí. Zistiť, ako napísať životopis, ktorý zaujme a naučiť sa, ako sa predať na trhu práce. To je hlavná upútavka tohtoročného veľtrhu práce Profesia Days 2017. .



"Byť súčasťou najúspešnejšieho slovenského veľtrhu práce Profesia Days 2017, v podobe hlavného kariérneho poradcu, je pre nás prioritou a významným podujatím. Aj tento rok ponúkneme kandidátom a firmám pracovné poradenstvo, ktoré predstavuje jednu z najväčších pridaných hodnôt nielen pre absolventov, ale i skúsených kandidátov. Potvrdzuje sa, že uchádzači majú práve v rámci veľtrhu priestor na otázky a problematiku, na ktorú by sa za iných okolností nemali priestor, alebo odvahu spýtať," Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.



Grafton Slovakia sa veľtrhu práce Profesia Days zúčastňuje od jeho samotného vzniku a ponukou voľných pracovných pozícií patrí k najnavštevovanejším vystavovateľom na pracovnom fóre.



"Na stánku Grafton Slovakia poskytneme pre kandidátov a záujemcom o prácu kvalitné kariérne poradenstvo a predstavíme možnosti pracovných ponúk. Oblasť poradenstva je naozaj veľmi široká. Kandidátom odporučíme ako správne napísať svoj životopis a motivačný list, ich odborné a jazykové schopnosti si budú môcť otestovať počas modelových pracovných pohovorov, záujemcom odporučíme jazykové a odborné vzdelávacie programy. Všetkých srdečne pozývam na zaujímavý program, napr. v stredu 1. marca bude na našom stánku DJ, taktiež plánujeme rôzne interaktívne workshopy, kde si ľudia môžu vyskúšať úlohu recruitera," dodal Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.



Návštevníci by si so sebou nemali zabudnúť zobrať svoj životopis a aktívne sa zaujímať o vystavovateľov fóra, odporúčajú špecialisti Grafton Slovakia.



Personálna agentúra Grafton Slovakia pôsobí na slovenskom trhu už 12 rokov a vďaka širokému portfóliu služieb spĺňa všetky požiadavky v oblasti ľudských zdrojov. Svojim lokálnym i medzinárodným klientom, i uchádzačom o prácu, ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení, napríklad Talent Banka, konzultácie v oblasti ľudských zdrojov, vrátane služieb, ktoré odbremenia zákazníkov od náročnej administratívy spojenej s celým náborovým procesom veľkého počtu zamestnancov.



Grafton Slovakia pôsobí v rámci CEE v 6 krajinách. Od roku 2004 našiel zamestnanie pre viac ako 7000 kandidátov na slovenskom pracovnom trhu a uchádzačom o zamestnanie ponúka viac ako 600 voľných pracovných pozícii, čo je najviac na Slovensku. Referenciou odborných skúseností v oblasti ľudských zdrojov je dlhodobá spolupráca a partnerstvo s viac ako 1500 spoločnosťami.



Grafton Slovakia pôsobí na Slovensku v Bratislave, v Trenčíne, v Nitre, v Košiciach a zamestnáva viac ako 55 zamestnancov. Grafton konzultanti sa úzko špecializujú na oblasti: IT & Telekomunikácie, Financie a Bankovníctvo, Výrobu, Inžiniering a Logistiku, Stavebníctvo a Reality, Obchod a Marketing, Ľudské zdroje (HR) a Absolventské pozície.