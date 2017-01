Gorbačov: Vyzerá to, ako by sa svet pripravoval na vojnu

LONDÝN 27. januára (WebNoviny.sk) - Posledný vodca Sovietskeho zväzu Michail Gorbačov vyhlásil, že NATO a ruské ozbrojené sily sú už od seba na "krátky dostrel". Gorbačov vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v období "militarizácie politiky a nových pretekov v zbrojení" ostro odsúdili jadrovú vojnu.



Gorbačov (85) je podľa vlastných slov presvedčený, že to vyzerá tak, "akoby sa svet pripravoval na vojnu". Gorbačov bol ôsmym a posledným vodcom Sovietskeho zväzu (ZSSR) a jeho komunistickej strany. Politik zaviedol v období studenej vojny a komunistického režimu vo svojej krajine tzv. glasnosť a perestrojku..



Tento laureát Nobelovej ceny za mier poskytol vyjadrenia pre článok v magazíne Time pred piatkovým prvým stretnutím britskej premiérky Theresy Mayovej s americkým prezidentom Trumpom. "Svet je dnes zavalený problémami. Zdá sa, že tvorcovia politiky sú zmätení a stratení," povedal na začiatku rozhovoru Gorbačov.



Situácia je príliš nebezpečná



"Ale žiaden problém nie je dnes naliehavejší než militarizácia politiky a nové preteky v zbrojení. Našou prvoradou úlohou musí byť zastavenie a zvrátenie týchto ničivých pretekov," povedal. "Súčasná situácia je príliš nebezpečná," zdôraznil niekdajší sovietsky vodca.



Rusko-ukrajinská kríza podľa Gorbačova ukazuje, ako sa vojaci, tanky a obrnené transportéry dostávajú do Európy. Gorbačov takisto vyhlásil, že NATO a ruské sily aj ich zbrane, kedysi umiestnené vo veľkej vzdialenosti jedny od druhých, sú už len "na dostrel" od seba.



Tento častý a hlasný kritik - kedysi skeptický voči výkonu ruského prezidenta Borisa Jeľcina - tiež uviedol, že štátne rozpočty zápasia s tým, aby zafinancovali základné sociálne potreby ľudí, ale výdavky na armádu rastú.



Politici sa vyjadrujú čoraz bojovnejšie



Gorbačov rozprával pre magazín Time o ponorkách, ktorých "jediná salva" je schopná zničiť polovicu kontinentu.



"Politici a lídri armád sa vyjadrujú čoraz bojovnejšie a obranné doktríny sú čoraz nebezpečnejšie," povedal Gorbačov. "Komentátori a televízne osobnosti sa pridávajú k tomuto bojovnému zborovému volaniu. Vyzerá to tak, akoby sa svet pripravoval na vojnu," varoval.



Sovietskemu exprezidentovi Gorbačovovi sa pripisujú zásluhy na rozpade Sovietskeho zväzu a ukončení studenej vojny - hral významnú úlohu pri jadrovom odzbrojovaní v 80. rokoch 20. storočia, napísal portál britského denníka independent.co.uk.