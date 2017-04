Google v Rusku urovnal spor o systém Android



Spoločnosť Google sa v Rusku dohodla na urovnaní dva roky trvajúceho sporu o zneužívanie pozície na trhu. Podľa ruských médií to oznámil v pondelok federálny úrad na ochranu hospodárskej súťaže.



Ruské protimonopolné orgány americkú internetovú spoločnosť vlani obvinili, že zneužívala monopolné postavenie, keď do mobilných komunikačných zariadení s operačným systémom Android predinštalovala určité aplikácie. Na základe urovnania musí Google zaplatiť pokutu 439 mil. RUB (7,8 mil. USD) a na zariadeniach so systémom Android nesmie blokovať aplikácie konkurenčných výrobcov..



Sťažnosť na protimonopolný úrad podala v roku 2015 ruská internetová spoločnosť Yandex, ktorá prevádzkuje rovnomenný internetový vyhľadávač. Podľa skorších informácií hrozila spoločnosti Google pokuta až do výšky 15 % jej príjmov na relevantnej časti ruského trhu.