Google sa ospravedlnil za reklamu pri videách s extrémistickým a iným nevhodným obsahom

WASHINGTON 20. marca (WebNoviny.sk) - Americká mediálna spoločnosť Google sa verejne ospravedlnila svojim hlavným inzerentom za to, že sa ich reklama objavila popri videách s extrémistickým a iným nevhodným obsahom.



"Rád by som sa ospravedlnil našim partnerom a inzerentom, ktorých reklamné spoty boli k zhliadnutiu spolu s kontroverznými materiálmi. Preberáme za to zodpovednosť," uviedol dnes Matt Brittin z vedenia firmy..



Niekoľko významných spoločností a reklamných spoločností v uplynulých dňoch stiahlo svoje spoty z internetového vyhľadávača Google a stránky YouTube po tom, ak sa ich produkty objavovali spolu s videami rozličných extrémistických skupín a jednotlivcov vrátane bývalého vodcu Ku Klux Klanu Davida Dukea.



Google sa spolieha na používateľov, ktorí nahlasujú firme nevhodný obsah nahraný na ich platformy. Takto označené príspevky sú následne v 98 percentách prípadov posúdené do 24 hodín, tvrdí vedenie Googlu. Brittin však podotkol, že spoločnosť bude musieť pri riešení podobných problémov zaviesť vyšší štandard, informovala stanica CNN.