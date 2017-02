Good Angels sú v ďalšom kole Európskeho pohára FIBA

CEGLÉD 17. februára (WebNoviny.sk) - Good Angels Košice postúpili v Európskom pohári FIBA basketbalistiek 2016/2017 do ďalšieho kola.



V osmičke najlepších tímov tejto súťaže prekonali maďarský tím VBW CEKK Cegléd, keď po minulotýždňovom domácom víťazstve rozdielom 15 bodov 79:64 vo štvrtkovej odvete uspeli pod súperovými košmi 77:70 (43:32). .



Košičanky prenikli medzi štyri najlepšie družstvá, ktoré štartovali v tomto ročníku EP FIBA teraz sa k tomuto úspešnému kvartetu pridajú 4 kluby, ktoré v Eurolige nepostúpia do play-off. Dvojice štvrťfinále určí žreb.







- prvý zápas 64:79, do ďalšieho kola postúpili Košice



Nagyová-Bujdosóová 25, Škoričová 18, Serbánová 10



Jurčenková 14, Oblaková 22, Allenová 11, Baughová 11, Bálintová 6 (Kupčíková 11, Stehlíková 2)



24/17 - 18/10, 24 - 26, 7 - 5



Košičanky zaostávali v úvode 0:6 aj 5:12, ale nepustili súperky do výraznejšieho trháku. Postupne začali preberať iniciatívu a skvelou druhou štvrtinou získali až 11-bodový náskok 43:32 na jej konci. Snaha domácich basketbalistiek o zvrat po zmene strán nebola úspešná. Hostky si udržiavali viac než 50-percentnú úspešnosť streľby a tesný náskok, dobre kontrolovali obranný doskok a s prehľadom si postrážili očakávaný postup.



"O výsledku rozhodla druhá štvrtina, v ktorej sme výborne bránili a dosiahli sme ľahké koše. Domácim sme nedovolili utvoriť si výraznejší náskok, a hoci sa po zmene strán snažili zvrátiť nepriaznivý vývoj, umnou hrou sme si postrážili naše víťazstvo i postup. Aj v Maďarsku sa potvrdilo, že fanúšikovia Ceglédu vedia utvoriť búrlivú atmosféru, ale veľké poďakovanie patrí aj našim fanúšikom, ktorí za nami pricestovali. Nastrieľať 77 bodov na súperovom ihrisku je veľmi dobrá vizitka."