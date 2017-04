Good Angels Košice nezaváhali ani v treťom finále proti Piešťanským Čajkám, získali 14. titul v sérii

Už štrnásty domáci extraligový titul získali basketbalistky Good Angels Košice. V treťom súboji finále play-off si hráčky Good Angels poradili....

KOŠICE 19. apríla (WebNoviny.sk) - Už štrnásty domáci extraligový titul získali basketbalistky Good Angels Košice. V treťom súboji finále play-off si hráčky Good Angels poradili s Piešťanskými Čajkami suverénne.69:55 (29:29) a v sérii dominovali 3:0.



Stredajšie stretnutie v Angels aréne bolo do polovice druhej štvrtiny v réžii hosťujúceho tímu, ale 11-bodový náskok 26:15 zďaleka nebol rozhodujúci. Potom sa prejavili skúsenosti a kvalita na domácej strane a najmä vďaka skvelej tretej štvrtine Good Angels (30:9) bez problémov dokráčali k štrnástemu titulu v sérii..



Zatiaľ posledným tímom, ktorý sa v domácej najvyššej súťaži žien tešil s pohárom bol SCP Ružomberok v roku 2003.







Zostavy a body:



: Žirková 18, Oblaková 13, Jurčenková 6, Baughová 4, Kupčíková 3 (Bálintová 11, D. Baburová 10, Stehlíková 4, Janoščíková 0)



: Oroszová 10, T. Páleníková 8, Handyová 7, Brownová 5, Oliverová 2 (Slamová 8, Dudášová 8, Baletičová 7, Mikulášiková 0)



: 23/19 - 7/6, : 17-24, : 8-7, : Zubák, Šarišský, Kovalčík, 2000 divákov



Košičanky v úvode viedli 7:2 aj 9:7, ale od stavu 11:11 Piešťanky potiahli najmä vďaka úspešným trojkám na 19:11 a v 14. min po trojke Oroszovej viedli najvyšším rozdielom 11 bodov (26:15). Domáce hráčky vôbec nepanikárili. Vedomé si svojej kvality začali ukrajovať z náskoku hostiek a najmä vďaka 14 bodom aktívnej kapitánky Žirkovej družstvá odchádzali do kabín za nerozhodného stavu 29:29.



Raketový vstup "Dobrých anjelok" do tretej štvrtiny predčasne rozhodol o majstrovskom titule. Pätnásťbodovu šnúrou sa dostali do vedenia 44:29, Piešťanky dali prvý kôš až 3:58 min pred koncom tretej desaťminútovky. Tú napokon Košičanky vyhrali zdrvujúco 30:9 a mohli pomaly začať oslavovať ďalší domáci extraligový titul. Záverečná štvrtina sa už niesla v duchu dohrávania zápasu a spievania víťazných chorálov domácich fanúšikov.







