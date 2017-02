Gombos skončil vo štvrťfinále, Kyrgios bol nad jeho sily

Slovenský kvalifikant Norbert Gombos prehral za 58 minút 3:6, 3:6 s austrálskym obhajcom titulu Nickom Kyrgiosom nasadeným ako tretím v stretnutí....

MARSEILLE 24. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský kvalifikant Norbert Gombos prehral za 58 minút 3:6, 3:6 s austrálskym obhajcom titulu Nickom Kyrgiosom nasadeným ako tretím v stretnutí piatkového štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 Open 13 vo francúzskom Marseille (dotácia 691 850 eur, tvrdý povrch Gerflor v hale).



Bol to jeho premiérový vzájomný zápas s 21-ročným 16. mužom počítačového poradia. Canberrský rodák Kyrgios bude v sobotňajšom semifinále hrať s postupujúcim z derby Gilles Simon (Fr.-7) - Jo-Wilfried Tsonga (Fr.-2)..



Gombos v druhom geme odvrátil tri jednotlivé brejkbaly a vo štvrtej hre vymazal dve hrozby. Neodolal však v ôsmom geme - 3:5. Kyrgios sa vzápätí dopodával na nulu. V druhej časti sa presadil na returne za stavu 2:2, potvrdil to bez odovzdania čo i len fiftínu a už nepripustil akúkoľvek zápletku, hoci v siedmom geme nezužitkoval dve šance na poistku. Brejk dosiahol v deviatej hre. Ťažil najmä z efektívneho podania: nastrieľal 15 es a celkovo prehral iba šesť bodov pri svojom servise v deviatich gemoch. Nečelil žiadnemu brejkbalu, sám premenil tri z desiatich možností na príjme.



"Veľmi ťažko sa mi returnovalo, lebo aj jeho druhý servis lietal rýchlosťou 190 km/h. Tým, že si Kyrgios ľahko vyhrával gemy na podaní, dostával pod tlak môj servis. Preto prichádzali ľahké chyby, čo mu stačilo. Veľmi si veril. Bolo to dnes veľmi ťažké. Beriem to však pozitívne. Mám sa ešte čo učiť a v čom sa zlepšovať. Dúfam, že takýchto turnajov bude čoraz viac," uviedol pre agentúru SITA Norbert Gombos, ktorý sa škrtol z kvalifikácie v Dubaji. Najbližšie bude hrať v marci na prestížnych amerických "hardových" podujatiach so štatútom ATP World Tour Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells a v Miami na Floride. V oboch prípadoch ho čaká kvalifikácia.



Dvadsaťšesťročný galantský rodák Gombos, 128. v singlovom renkingu, dosiahol už utorňajším triumfom v 1. kole nad ruským kvalifikantom Jevgenijom Donským (6:1, 6:1) na piaty pokus svoj premiérový zápasový úspech v hlavnej súťaži nad úrovňou ATP Challenger Tour či ITF Futures. Vo štvrtok v osemfinálovom 2. kole svoje maximum ešte zlepšil, keď nečakane prekonal 35-ročného domáceho univerzála Nicolasa Mahuta (54.) po veľkom boji za 156 minút tesne 7:5, 3:6, 7:6 (5). Napokon nepykal za premrhanie náskoku 5:2 na gemy v rozhodujúcom sete (predtým dokonca mal dva brejkbaly za sebou na 5:1) vrátane mečbalu pri vlastnom podaní v deviatej hre. V jedenástom geme so siedmimi zhodami odvrátil tri jednotlivé hrozby straty podania. V neskoršom tajbrejku vymanévroval z manka 2:4.



V online prepočte figuruje na 112. poste. Vo štvrťfinále útočil na rebríčkový osobný rekord, ale nie na Top 100. Tento týždeň čisto teoreticky mal v dosahu 71. priečku.



Bývalý 103. muž počítačového poradia Gombos (rekord si stanovil 25. mája 2015) do tohto týždňa naposledy bol v "main draw" na hlavnej profesionálnej úrovni v októbri 2015 v španielskej Valencii: ako tzv. lucky loser z kvalifikácie prehral v 1. kole s Francúzom Benoitom Pairem. Zverenec Ladislava Simona absolvoval takéto stretnutia aj vo Viedni a Valencii v roku 2014 a v Monte Carle v sezóne 2015. Na grandslamových podujatiach, ktoré sú v správe Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) a stoja na úplnom vrchole hierarchie, Gombos ešte nikdy nebol v "main draw".



Gombos 5. apríla 2016 podstúpil operáciu pravého kolena, v auguste bol 347. v počítačovom poradí. Má na konte štyri challengerové tituly. Vlani sa presadil v októbri vo francúzskom Breste a v novembri na Slovak Open v NTC v Bratislave.