Gombos po veľkom boji zdolal Mahouta, ide do štvrťfinále

Slovenský tenista Norbert Gombos zvíťazil po veľkom boji za 156 minút tesne 7:5, 3:6, 7:6 (5) nad domácim Nicolasom Mahutom vo štvrtkovom....

MARSEILLE 23. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Norbert Gombos zvíťazil po veľkom boji za 156 minút tesne 7:5, 3:6, 7:6 (5) nad domácim Nicolasom Mahutom vo štvrtkovom osemfinálovom 2. kole dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 Open 13 vo francúzskom Marseille (dotácia 691 850 eur, tvrdý povrch Gerflor v hale), premenil tretí mečbal.



Dvadsaťšesťročný galantský rodák Gombos, 128. v singlovom renkingu, dosiahol už utorňajším triumfom v 1. kole nad Rusom Jevgenijom Donským (6:1, 6:1) na piaty pokus svoj premiérový zápasový úspech v hlavnej súťaži nad úrovňou ATP Challenger Tour či ITF Futures, teraz svoje maximum posunul. V piatkovom štvrťfinále si zmeria sily s trojkou singlového "pavúka" Nickom Kyrgiosom z Austrálie. Na grandslamových podujatiach, ktoré sú v správe Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) a stoja na úplnom vrchole hierarchie, ešte nikdy nebol Gombos v "main draw"..



Gombos proti 35-ročnému Mahutovi má aktuálnu bilanciu 2:3, pričom uspel aj v ostatnej konfrontácii predminulý rok v marci v kvalifikácii v Miami (7:6 /3/, 6:3). Gombos už má po postupe do štvrťfinále v Marseille istotu 57 bodov do hodnotenia a prémie 17 985 eur pred zdanením. V online prepočte sa v okamihu premenenia mečbalu posunul na 112. post.



V prvom sete viedol skúsený Francúz 3:1, za stavu 5:5 však neuspel na servise a slovenský tenista šancu nepustil z rúk. Gombos však v druhom sete za stavu 3:4 nevyužil výhodu podania a rodák z Angers pri svojom servise poslal duel do rozhodujúceho dejstva. V ňom viedol Slovák 3:1 i 5:3, ale pri vlastnom podaní nepremenil jeden mečbal a následne bolo 5:5 i 6:6. Tajbrejk bol ako na hojdačke: Gombos viedol 2:1 s minibrejkom, ale onedlho Mahut kontroval na 2:4. Slovenský tenista však zabojoval, získal štyri loptičky za sebou a hoci za stavu 6:4 nevyužil ani druhý mečbal, pri vlastnom podaní si už nenechal vziať štvrťfinálovú účasť.



Niekdajší 103. muž počítačového poradia Gombos dosiaľ naposledy bol v "main draw" na hlavnej profesionálnej úrovni v októbri 2015 v španielskej Valencii: ako tzv. lucky loser z kvalifikácie prehral v 1. kole s Francúzom Benoitom Pairem. Zverenec Ladislava Simona absolvoval takéto stretnutia aj vo Viedni a Valencii v roku 2014 a v Monte Carle v sezóne 2015.



- Nicolas Mahut (Fr.) 7:5, 3:6, 7:6 (5) za 156 minút