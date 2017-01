Gladiátori vstupujú do druhej polovice súťaže



Boj o play-off pokračuje.



Prvá polovica základnej časti je za nimi, v tej nasledujúcej sa chcú stále pobiť o miestenku do play-off. Univerzitný tím Gladiators Trenčín chce i naďalej spolupracovať s juniorskými klubmi a najbližší domáci zápas bude mať špeciálnu príchuť – vyzbierané dobrovoľné vstupné venuje Trenčianskej nadácii.



V novom roku nás čaká veľa výziev," vyslovil na úvod manažér tímu Lukáš Frývaldský. "Budeme mať pomerne dosť domácich zápasov a súčasne aj niekoľko tripov do zahraničia. Rozhodne sa chceme pobiť o miestenku do play-off, ešte stále to máme vo svojich rukách a vzdať sa nemienime," pokračoval Frývaldský uvedomujúc si aktuálnu situáciu. Trenčianski Gladiátori pôsobiaci v EUHL (Európska univerzitná hokejová liga) sa totiž po prvých troch mesiacoch nenachádzajú na mieste, ktoré zabezpečuje postup do vyraďovacej časti hry. Svoje odhodlanie prebojovať sa čo najďalej chcú podporiť krokmi, ktoré sa im už osvedčili. "Nakoľko v Trenčíne nie je veľa študentov – hokejistov, osvedčila sa nám spolupráca s juniorskými klubmi v Trenčíne a v Púchove. Či už ide o pána trénera Hanzala z trenčianskej alebo Okuliara z púchovskej juniorky, sú veľmi ústretoví a snažia sa nám pomôcť. Dávajú svojim hráčom priestor, aby hrali u nás a súčasne si uvedomujú, že pre mladých hokejistov je to prínos. Často prichádzajú nesmelí a chýba im aj trošku viac sebavedomia, ale po pár zápasoch sa to otáča, viac si veria, viac si dovoľujú. Predsa len hrajú so staršími chalanmi, fyzicky zdatnejšími a to je pre nich rozhodne prínos," objasnil Frývaldský.



Univerzitné mužstvo Gladiators Trenčín spadá pod obe trenčianske vysoké školy (Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle v Trenčíne), no okrem reprezentovania alma mater si uvedomuje aj skutočnosť, že tiež reprezentuje mesto ako také. "Trenčín bol vždy hokejové mesto, azda najhokejovejšie na celom Slovensku. Aj preto je našou úlohou podávať dobré výkony, aby sme túto tradíciu, resp. mienku šírili ďalej. Podporujú nás predstavitelia mesta, mestské zastupiteľstvo i pán primátor, za čo im samozrejme veľmi ďakujeme, a chceme im to takouto formou vrátiť. Poskytli nám ľadovú plochu a tiež priestory na zimnom štadióne, my im za to chceme robiť radosť reprezentovaním mesta," vyjadril sa Frývaldský. Gladiátori sú tiež vďační svojmu vedúcemu mužstva za skvelú starostlivosť o hráčov, resp. chod tímu. Svoju radosť a vďaku sa preto rozhodli šíriť ďalej. "29.1.2017 nás čaká najbližší domáci zápas proti Diplomats Pressburg a chceli by sme ho využiť na podporu Trenčianskej nadácie. Vybraté vstupné, ktoré je dobrovoľné, by sme chceli venovať spomínanej nadácii a prispejú tiež hráči a vedenie tímu. Týmto spôsobom by sme chceli podporiť ďalších – vieme, že nadácia už bude vedieť ako financie správne využiť," dodal na záver Frývaldský.