Gere naložil Trumpovi, nemal spojiť utečencov s terorizmom

V minulosti krajiny rozmýšľali o tom, ako pomôcť utečencom. Teraz z nich máme strach, vyhlásil slávny herec Richard Gere.BERLÍN 10. februára (WebNoviny.sk) - Hollywoodsky herec Richard Gere povedal v piatok na tlačovej konferencii Berlínskeho filmového festivalu Berlinale, že americký prezident Donald Trump spáchal ten "najväčší zločin", keď spojil utečencov s teroristami.



"Žiaľ, máme vedúcich predstaviteľov, ktorí vyvolávajú strach," uviedol 67-ročný Gere a dodal: "Strach nás núti robiť strašné veci." "Počet zločinov z nenávisti v USA enormne vzrástol, odkedy začal Donald Trump kandidovať do funkcie," pokračoval Gere. Do Berlína pricestoval na premiéru svojho najnovšieho filmu The Dinner (Večera)..



"Najstrašnejšia vec, ktorú Trump urobil, je, že spojil dve slová - utečenec a terorista," uviedol Gere. Označil to za "najväčší zločin" nového prezidenta. "Ľudia teraz veria, že je to to isté," zdôraznil. V minulosti krajiny rozmýšľali o tom, ako pomôcť utečencom. "Teraz z nich máme strach," vyhlásil.



Hlavný hrdina filmových hitov ako Pretty Woman či Dôstojník a gentleman vedie kampaň za nezávislosť Tibetu a počas svojej návštevy Berlína sa stretol s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.



Jeho najnovší film Večera rozpráva príbeh rodiny, ktorá sa zomkla, aby vyriešila, čo má robiť s vlastnými deťmi, ktoré spáchali strašný zločin. Scenár k filmu napísal americký scenárista izraelského pôvodu Oren Moverman, ktorý ho aj režíroval.