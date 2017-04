Generálkou na MS v hokeji budú pre Slovákov dva zápasy v Nórsku

Nominácia na MS po zápasoch v Nórsku

V tíme je už aj Miklík

Absencia hokejistov z NHL

Káder na zápasy do Nórska:

Brankári:

Obrancovia:

Útočníci:

Na Slovensku zostávajú trénovať:

Brankári:

Obrancovia:

Realizačný tím:

Slovensko - Nórsko





28 zápasov, 19 víťazstiev - 2 remízy - 7 prehier, skóre: 106:56





HAMAR 28. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká generálka na májové majstrovstvá sveta. Pod vedením trénera Zdena Cígera absolvujú Slováci prípravné zápasy v Hamare proti domácemu Nórsku. Súboje sú naplánované na piatok 28. apríla o 19.00 h a o deň neskôr v rovnakom dejisku o 18.00 h.Pôjde o 29. a 30. vzájomný zápas oboch súperov - Slováci doteraz nazbierali 19 víťazstiev, pripísali si 7 prehier a dve stretnutia sa skončili nerozhodne. Tím SR podľahol Nórom v ostatných troch zápasoch, naposledy triumfoval na MS 2014 v Minsku. .Do Hamaru idú brankári Július Hudáček a Ján Laco, doma zostanú gólmani Jaroslav Janus a Patrik Rybár. Na svetový šampionát do Kolína nad Rýnom by mali cestovať traja najskúsenejší - J. Hudáček, J. Laco a Janus.Z obrancov nórsky výjazd neabsolvujú Ivan Švarný a Ján Brejčák, z útočníkov Radoslav Macík, Michael Vandas, Libor Hudáček, Marek Hovorka a Miroslav Preisinger. Spomenutí hráči nie sú vyradení z kádra pred MS, len zostanú trénovať doma.Nomináciu na šampionát zverejní tréner Cíger až po návrate z Nórska. "Zápasy v Nórsku majú slúžiť na to, aby sme videli v akcii ďalších hráčov. Každý duel je dobrý na to, aby sme si vyskúšali veci z nášho systému a taktiky. Ešte modelujeme zloženie útokov," povedal kouč Cíger.V aktuálnom týždni sa k slovenskej reprezentácii pripojili aj finalisti slovenskej a českej extraligy, prišiel aj ofenzívny líder fínskeho mužstva JYP Jyväskylä Michel Miklík."V tíme teda cítiť vyššiu kvalitu. Dúfam, že pre nás budú prínosom. V každom zápase v Nórsku máme šancu vymeniť celý útok a vidieť chlapcov v akcii. Po Nórsku príde sklamanie, že sa do tímu na MS nedostanú všetci," poznamenal reprezentačný kormidelník, ktorý postupne dostal zamietavé stanovisko od všetkých voľných hráčov v zámorí."Sústredím sa na to, čo máme k dispozícii. Máme hráčov, ktorí chcú reprezentovať. To je dôležité. Urobíme to najlepšie, čo môžeme," dodal.Širší káder a absencia hokejistov z NHL prináša väčšiu možnosť dostať sa na šampionát pre hráčov z Európy. "Šancu na MS má každý a je na nás, ako sa jej chopíme," myslí si Tomáš Zigo.Spolu s ním sa v sobotu z banskobystrického titulu tešil aj skúsený obranca Michel Sersen, ktorý pred odchodom do Nórska povedal: "Bolo by ideálne, keby sme sa na šampionát naladili víťazne. Chceme byť v Nórsku úspešní."aj s centrom Máriom Bližňákom. Ten proti Nórom v minulosti absolvoval niekoľko zápasov, pod vedením trénera Cígera však ešte nehral."Je to severský štýl, veľa korčuľovania. Párkrát sme spolu hrali na MS, je to nepríjemný súper. Čakajú nás vyrovnané zápasy a je na nás, ako sa s tým popasujeme," poznamenal na margo najbližšieho súpera Slovákov. Po súbojoch v Nórsku sa Slováci vrátia domov v nedeľu popoludní.Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Ján Laco (Piráti Chomutov, ČR)Eduard Šedivý (HC Košice), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha, ČR), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Lukáš Kozák (MHC Martin), Adam Jánošík (Bíli Tygři Liberec, ČR), Peter Trška (Kometa Brno, ČR), Michal Sersen (HC Slovan Bratislava, Rus./KHL resp. HC 05 iClinic Banská Bystrica)Martin Bakoš (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR), Jakub Suja (HC Košice), Patrik Lušňák (HKM Zvolen), Lukáš Cingeľ (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava/HK Dukla Trenčín), Dávid Skokan (Piráti Chomutov, ČR), Marcel Haščák (Kometa Brno, ČR), Mário Bližňák (Bíli Tygři Liberec, ČR), Michel Miklík (JYP Jyväskylä, Fín.), Pavol Skalický (HC Slovan Bratislava, Rus./KHL resp. HC 05 iClinic Banská Bystrica), Tomáš Zigo (HC Slovan Bratislava, Rus./KHL resp. HC 05 iClinic Banská Bystrica), Tomáš Matoušek (HC 05 iClinic Banská Bystrica)Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR), Patrik Rybár (HC Mountfield Hradec Králové, ČR)Ivan Švarný (Kärpät Oulu, Fín.), Ján Brejčák (MODO Hockey, Švéd.)Útočníci: Radoslav Macík (HK Nitra), Michael Vandas (HC Vítkovice, ČR), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Marek Hovorka (MsHK Doxxbet Žilina), Miroslav Preisinger (HC Škoda Plzeň, ČR)Róbert Švehla (generálny manažér), Zdeno Cíger (tréner), Miroslav Miklošovič (asistent trénera), Július Šupler (asistent trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Rastislav Ladecký (výstrojový manažér), Róbert Bereš (kondičný tréner), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Ľuboš Ondrejka (masér), MUDr. František Okál (lekár), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Roman Ulehla (tím manažér)(Gjövik, 17. novembra 1993)(Trenčín, 27. augusta 1994)(Nitra, 28. augusta 1994)(Rouen, 12. februára 1995)(Bratislava, 11. apríla 1996)(Bratislava, 12. apríla 1996)(Tampere, MS, 5. mája 1997)(Oslo, 7. novembra 1998)(Hamar, MS, 5. mája 1999)(Petrohrad, MS, 6. mája 2000)(Trenčín, 15. decembra 2000)(Piešťany, 14. apríla 2006)(Moskva, MS, 28. apríla 2007)(Halifax, MS, 3. mája 2008)(Skalica, 9. apríla 2009)(Trenčín, 10. apríla 2009)(Kloten, MS, 4. mája 2009)(Vancouver, ZOH, 23. februára 2010)(Bratislava, 27. apríla 2012)(Arosa, 14. decembra 2012)(Stavanger, 9. februára 2013)(Bratislava, 27. apríla 2013)(Arosa, 21. decembra 2013)(Bratislava, 3. mája 2014)(Minsk, MS, 14. mája 2014)(Arosa, 20. decembra 2014)(Ostrava, MS, 6. mája 2015)(Graz, 11. februára 2017), ,