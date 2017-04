Gašpar z funkcie policajného prezidenta odstúpiť nemieni

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) – Policajný prezident Tibor Gašpar neplánuje odstúpiť z funkcie na základe výzvy organizátorov Veľkého protikorupčného pochodu. Uviedol to v utorok vo vyhlásení v reakcii na podľa neho zavádzajúce informácie o jeho odchode z funkcie prezidenta Policajného zboru.





Pripomenul, že podľa zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície prezidenta Policajného zboru vymenúva a odvoláva minister vnútra, a to aj bez uvedenia dôvodov. „V prípade, že by také rozhodnutie minister vnútra urobil, budem ho rešpektovať,“ vyhlásil Gašpar. Zopakoval tiež, že pokiaľ sa zmení spôsob výberu policajného prezidenta, napríklad prostredníctvom konkurzov, nemá v úmysle sa do takého výberového konania prihlásiť..



Gašpar ešte 20. apríla povedal médiám v súvislosti s výzvou študentských aktivistov, aby odstúpil z funkcie, že „so stoličkou policajného prezidenta nie je zrastený“. Gašpar podľa vlastných slov zvažoval, že vo funkcii skončí už po parlamentných voľbách v marci 2016, keďže výkon funkcie vplýva na jeho zdravie, ako aj súkromie. Ako však uviedol, presvedčili ho, aby zostal v súvislosti so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ.