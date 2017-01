Galko písal prezidentovi, takýto má názor na jeho budúcnosť

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) – Andrej Kiska je podľa poslanca NR SR a podpredsedu opozičnej strany SaS Ľubomíra Galka "silnou osobnosťou na správnom mieste". Povedal to pre agentúru SITA na margo otvoreného listu prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý zverejnil na portáli europskenoviny.sk.



V liste vyjadruje svoj názor, aby prezident nevstupoval do novovznikajúcej politickej strany, o čom už viackrát médiá informovali. Ako Galko vysvetlil, Kiska je príliš vzácny na to, aby sa za jeho osobu skryli ľudia, ktorí by ho využili. "Je to však len môj názor, rozhodnutie je, samozrejme, na ňom," uviedol pre agentúru SITA Galko. Podľa neho je Andrej Kiska výnimočný prezident.



Egoistické pohnútky



List písal preto, lebo v poslednom čase vníma zvýšenú aktivitu, týkajúcu sa snáh zakladať nové politické strany – pravicové, ľavicové, konzervatívne, proimigračné, regionálne. "Teraz už vraj naozaj tie "správne", ktoré vyplnia dieru na politickom spektre, čo údajne vznikla. Je to však nekončiaci sa kolobeh. Takáto "diera" vznikne pred každými voľbami, pretože na rozdiel od politickej reality ľudská túžba po dosiahnutí ideálu nemá žiadne "materiálne" obmedzenia. Je tu však jeden nový aspekt – a ste ním Vy, pán prezident," dodáva s tým, že spoločenská atmosféra je vďaka niektorým žurnalistom, blogerom, analytikom či lobistom priam preplnená ideou Kiskovho aktívneho vstupu do straníckej parlamentnej politiky.



"Viacerí skryte či aj otvorene "tlačia" na to, aby ste sa postavili do čela jednej z týchto nových strán, potom vyhrali voľby, stali sa premiérom a urobili zo Slovenska krajinu, v ktorej sa oplatí pracovať, podnikať a žiť. Poviem to otvorene, ich pohnútky pokladám za egoistické," objasnil Galko. Podľa neho sa politické subjekty boja, že by bez prezidenta neuspeli.



"Je pravdou, že ak by nejaká nová strana získala Vás, šanca jej úspechu výrazne stúpne. Tento vzostup "nového" by určite znamenal pokles "starého"," napísal v liste opozičný politik. "Má sa do tejto nie práve dôstojnej hry politických ambícií, sklamaní a frustrácií zapojiť Andrej Kiska, konečne prezident, na akého môžeme byť hrdí?" pýta sa Galko. Liberál sa nazdáva, že na post prezidenta Slovensko nemá náhradu.



Kiska u niektorých vyvoláva očakávania návratu mesiáša



V liste zdôraznil, že sám Kisku v prezidentských voľbách volil. "Pán prezident, poviem Vám úprimne, že počas rokov, čo ste vo funkcii, sa našli niektoré body, v ktorých s Vami nesúhlasím. Azda najvypuklejším príkladom je Váš postoj k migračnej politike. Vo Vašich akcentoch na humanitárne aspekty absentuje podľa môjho názoru bezpečnostné riziko," uviedol s tým, že pre neho ako bývalého ministra obrany sú otázky vonkajšej a vnútornej bezpečnosti na prvom mieste. "Takže napriek niektorým týmto čiastkovým názorovým nezhodám Vám chcem povedať, že Vás pokladám za skvelého prezidenta. Najlepšieho v histórii samostatného Slovenska a som s Vašou prácou ako Váš volič spokojný," napísal.



Hoci samotný prezident prípadný vstup do straníckej politiky nikdy nepotvrdil, podľa Galka ho ani výslovne nevyvrátil. "Podľa môjho názoru to, že nechávate žiť tieto špekulácie, nie je správne. U niektorých ľudí vyvolávate očakávania návratu mesiáša, iní Vám začínajú nedôverovať. Výsledok? Len tým podporujete iracionálny prístup k politike a problémom štátu," adresoval prezidentovi. Otvorený list uzavrel s tým, že nové strany boli aj budú, niektoré uspejú, niektoré neuspejú, ale dobrí prezidenti, veľkí štátnici, nerastú na stromoch.