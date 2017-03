Galko dostal video s Ficom a radkyňou v policajnom vrtuľníku, kritizoval aj súkromný let poslankýň

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) – Podpredseda SaS Ľubomír Galko dostal pred dnešným rokovaním dve videá, na ktorých je zachytené, ako premiér Robert Fico nastupuje do policajného vrtuľníka s hlavnou radkyňou, ktorú však liberálny poslanec nemenoval.





„Ja som ich vymazal, lebo ja túto hru s vami nebudem hrať, lebo je to nedôstojná hra, ktorú ste rozpútali,“ povedal Galko v parlamentnej rozprave k informácii o využívaní letky ministerstva vnútra (MV) za roky 2015 až 2017, ktorú poslancom predložil minister vnútra Robert Kaliňák. Prezident Andrej Kiska letel podľa ministra vnútra medzi Bratislavou a Popradom na vlastnú žiadosť 319-krát. Tieto lety nesúviseli s výkonom jeho funkcie..





Galko vládnym poslancom pripomenul súkromný let troch poslankýň Smeru v minulom volebnom období do Petrohradu. Voči tomu sa ohradila Jana Laššáková, ktorá mu povedala, že išlo o oficiálnu návštevu NR SR. Túto delegáciu viedla práve ona.



