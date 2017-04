Gáborík s Los Angeles prišiel o šancu postúpiť do play-off, jeho účasť na majstrovstvách sveta je otvorená

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Los Angeles Kings definitívne prišli o šancu postúpiť do play-off zámorskej hokejovej NHL, o Stanleyho pohár tak nebude bojovať ani slovenský útočník Marián Gáborík. Vyvstala teda otázka, či s ním tréner slovenskej reprezentácie Zdeno Cíger môže rátať v súvislosti so štartom na májovom svetovom šampionáte. Generálny manažér slovenského výberu ho bude v najbližších dňoch kontaktovať.



"O neúčastí Los Angeles v play-off sa rozhodlo len nedávno. S Mariánom sme dohodnutí, že si zavoláme a povie nám, ako to vidí so svojou účasťou. Počas sezóny mal nejaké zdravotné ťažkosti. Dôležité preto je aj to, ako sa bude cítiť po tejto stránke. Jeho účasť na svetovom šampionáte je stále otvorená,“ povedal Róbert Švehla..





Známe je už to, že zo zámoria sa na MS isto nepredstavia útočníci Marián Hossa a Tomáš Tatar. Áno povedali Martin Marinčin, Andrej Sekera, Marek Hrivík a Peter Cehlárik. Účasť na šampionáte úplne nevylúčil 40-ročný obranca Zdeno Chára, o prípadnom štarte Marka Daňa rozhodne aj zdravotný stav. V hre o nomináciu zostávajú aj obaja slovenskí brankári v NHL - Jaroslav Halák i Peter Budaj. O všetkom však rozhodnú výsledky NHL v základnej časti a play-off.