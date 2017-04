Gáborík pre zranenie kolena na MS nepríde, nad olympiádou v Pjongčangu ešte neláme palicu

Marián Gáborík si tento rok nezahrá s Los Angeles Kings v play-off severoamerickej NHL a nepomôže ani slovenskej hokejovej reprezentácii na....

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Marián Gáborík si tento rok nezahrá s Los Angeles Kings v play-off severoamerickej NHL a nepomôže ani slovenskej hokejovej reprezentácii na majstrovstvách sveta v Kolíne nad Rýnom a Paríži.





Tridsaťpäťročný krídelník pre web čas.sk potvrdil, že sa generálnemu manažérovi národného tímu Róbertovi Švehlovi ospravedlnil pre zranenie kolena..



"Mám s ním už dlhšie obdobie problémy. Po sezóne si ho musím dať do poriadku, či už operačne alebo inak. Po konzultácii s lekárom sa uvidí, akou cestou pôjdeme. Preto nemôžem štartovať na MS," cituje Gáboríka spomenuté médium.Účastníka šiestich šampionátov aj vlaňajšieho Svetového pohára ešte stále mrzí nevydarená základná časť v NHL.





S kalifornskými "kráľmi" si nezopakuje spanilú jazdu za ziskom Stanleyho pohára z roku 2014.



"Škoda toho, disponujeme totiž mužstvom, ktoré malo na viac. Sezóna nevyšla tímu ani mne osobne. Štart som mal pritom na Svetovom pohári dobrý, cítil som sa výborne, ale prišla zlomenina nohy, dva mesiace som bol mimo a už som sa nedostal do optimálnej formy," priznal trenčiansky rodák na sklonku sezóny, v ktorej zatiaľ nazbieral iba 21 kanadských bodov za 10 gólov a 11 asistencií, najmenej v kariére v NHL.



Gáborík rovnako ako viacerí hokejisti z profiligy verí, že neochota sa ešte dá zvrátiť: "Myslím si, že to ešte nie je posledné slovo. Je to podľa mňa taká stratégia, pretože tam ide o peniaze, práva a ďalšie veci. Verím, že verdikt sa zmení a hráči z NHL si zahrajú na olympiáde. Ide o veľkú šancu, ako hokej predať do východných krajín, ako sú Kórea a Čína."



, ,