Gáborík možno nestihne začiatok prípravného kempu Kings pred novou sezónou

Slovenský útočník Marián Gáborík možno nestihne začiatok prípravného kempu hokejistov Los Angeles Kings pred novou sezónou NHL. Gáborík v....

EL SEGUNDO 26. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský útočník Marián Gáborík možno nestihne začiatok prípravného kempu hokejistov Los Angeles Kings pred novou sezónou NHL. Gáborík v uplynulých dňoch absolvoval nešpecifikovaný lekársky zákrok na jeho chronicky boľavom ľavom kolene. Vedenie Kings informovalo, že 35-ročný slovenský krídelník si zákrok naplánoval krátko po skončení základnej časti NHL, keďže jeho tím nepostúpil do play-off.



Gáborík zaznamenal iba 43 bodov v 110 zápasoch za ostatné dve sezóny aj preto, že sa musel boriť so zraneniami. V ročníku 2016/2017 nútene pauzoval dva mesiace na začiatku pre zlomený členok zo Svetového pohára, kde reprezentoval výber Európy. Nedostal sa do požadovanej, najmä streleckej formy. Výsledkom bolo "iba" 21 kanadských bodov za 10 gólov a 11 asistencií v 56 zápasoch, jeho najslabšia produktivita za 15 rokov pôsobenia v NHL. .









Gáborík má v Los Angeles ešte štyri roky do vypršania sedemročného kontraktu, ktorý podpísal v roku 2014. Podľa zámorských médií bol práve príchod Gáboríka do tímu L. A. v roku 2014 jedným z faktorov zisku druhého Stanleyho pohára za tri roky (predtým 2012).



Vedenie Los Angeles momentálne hlási aj menšie zákroky na kolenách u útočníka Tylera Toffoliho a obrancu Dereka Forborta či zranenie slabín Aleca Martineza. Do začiatku septembrového kempu by však mali byť v poriadku.