Gáborík či Kopitar zostanú bez play-off NHL. Iginla možno ukončí kariéru

LOS ANGELES 3. apríla (WebNoviny.sk) - Do konca základnej časti im zostáva odohrať ešte štyri zápasy, ale svoj smutný údel už hokejisti Los Angeles poznajú. Len druhýkrát za ostatných šesť rokov sa Kings nepredstavia v play-off NHL.





Definitívu svojej neúčasti stanovili , hoci súpera prestrieľali 35:15..



Pre mužstvo so slovinským kapitánom Anžem Kopitarom, slovenským krídelníkom Mariánom Gáboríkom či dlhodobo jedným z najlepších obrancov súťaže Drewom Doughtym je to veľké sklamanie aj preto, že v rokoch 2012 a 2014 sa tešili zo zisku Stanleyho pohára a medzitým boli ešte raz vo finále konferencie.





Záverečnú ôsmu miestenku do vyraďovacích bojov v Západnej konferencii ukoristili hráči Nashvillu napriek prehre 1:4 na ľade St. Louis.



"Cítim sa prázdny a mám horko v ústach. Vedeli sme, čo je v hre, dali sme do toho všetko, ale nestačilo to," povedal Anže Kopitar na webe NHL. "Iné tímy dokážu vyhrávať aj 1:0 alebo 2:1, ale my nie. Čudujem sa, že to tak je," skonštatoval brankár Jonathan Quick.



"Kráľom" chýbali góly



Práve počas dlhodobého zranenia Quicka držal L.A. dlho nad vodou Slovák Peter Budaj, ktorý si pripísal v drese "kráľov" 27 víťazstiev a aj 7 shutoutov. Potom ho však vedenie klubu vymenilo do Tampy a od konca februára už pravidelne strážil svätyňu "kráľov" Quick.



Robil, čo mohol, ale mužstvu chýbali najmä góly. V celej Západnej konferencii nastrieľali menej gólov ako hokejisti z Los Angeles iba hráči beznádejne posledného Colorada a Vancouveru, ktorý figuruje na tretej pozícii od konca.



"Nemyslím si, že je to všetko len v chýbajúcich góloch. V tejto časti sezóny je potrebné hrať tak, aby ste puk držali čo najďalej od svojej bránky a nepúšťali súperových hráčov do šancí," zamyslel sa Quick na webe Los Angeles Times.



Tréner Darryl Sutter vidí ešte jeden dôvod súčasného stavu. "Naši súperi v Pacifickej divízii urobili veľký krok dopredu v porovnaní s tým, čo predvádzali v nedávnej minulosti. Mám na mysli najmä Edmonton, Calgary a San Jose. O tom niet pochýb," podotkol Sutter.



Iginlov záver kariéry je na spadnutie



Záver základnej časti bude možno aj koncom kariéry v NHL pre útočníka Jaroma Iginlu. Niekdajší skvelý kanonier odkorčuľoval proti Arizone svoj 1550. zápas v NHL, čím sa dostal na 12. priečku historických tabuliek pred Alexa Delvecchia.



Iginla prišiel v závere prestupového obdobia z Colorada do Los Angeles, aby si splnil sen o zisku Stanleyho pohára, zrejme sa ho však nedočká.



Prvého júla bude mať autor 1299 kanadských bodov v NHL 40 rokov a záver jeho kariéry je na spadnutie. "Zatiaľ nechcem ani neviem prezradiť, čo bude ďalej. Zahral som si ešte raz proti Shanovi Doanovi a možno to bolo naše posledné stretnutie, a možno nie, ktovie," naznačil Iginla pre latimes.com.